Кадры облетели Сеть: маленький шпиц заставил черного медведя убегать из дома

Медведь зашел в дом / © скриншот с видео

В канадском Ванкувере черный медведь забрел в дом через открытую дверь, но быстро пожалел о своем решении. Крошечный померанский шпиц по имени Скаут бросился на хищника и заставил его бежать.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел днем, когда хозяйка дома Кайла Кляйн оставила дверь приоткрытой, чтобы проветрить помещение. Этим воспользовался молодой черный медведь, который часто появляется в этом районе.

Камеры наблюдения зафиксировали, как животное заходит в гостиную, обнюхивает диван и чувствует себя достаточно уверенно. Но вдруг в кадре появляется трехлетний Скаут — с громким лаем он стремительно мчится прямо на незваного гостя.

Медведь, несмотря на значительное преимущество в весе и размере, разворачивается и выбегает из дома. Скаут преследует его по лестнице до самого забора, не умолкая ни на секунду. Хозяйка кричит «Скаут, Скаут! Иди сюда! Скаут, Скаут! Иди сюда!» и пытается его остановить, но пес настроен решительно.

По словам Кляйн, перед появлением пса медведь успел полакомиться его завтраком. Когда хозяйка схватила баллончик со спреем против медведей и выбежала на улицу, хищник уже был по ту сторону забора, а Скаут продолжал на него лаять.

«Он самый лучший. Очень милый и ласковый, но у него сильный характер. Я не удивлена, что он бросился на медведя. У него невероятная харизма… Я была невероятно горда — он был очень храбрым» — отметила Кляйн.

Теперь она планирует держать дверь закрытой, но признается, что спокойнее себя чувствует, зная: в ее доме живет такой отважный пес.

