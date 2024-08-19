Кафе подало в суд на клиента из-за сумасшедших чаевых: к чему здесь Иисус

То, что сначала считалось хорошим делом, вскоре превратилось в письмо с угрозами.

Кафе Alfredo's в Скрантоне, штат Пенсильвания, США, подало в суд на клиента после того, как тот оставил огромные чаевые.

Об этом сообщает LADbible.

Клиент Эрик Смит заказал обед за 13 долларов и раскошелился на 3000 долларов чаевых.

Официантка Мариана Ламберт сказала: "Это действительно многое значило для меня, потому что все проходят через это. Это действительно тронуло мое сердце. Я до сих пор не могу в это поверить. Я все еще шокирована".

Работники Alfredo's также были ошеломлены этой цифрой и пошли проверить, оставил ли Смит деньги случайно.

Мэтт Мартини, работавший в кафе, попросил мужчину предоставить дополнительные документы. После этого он заметил, что Смит оставил в чеке странную записку, в которой говорилось: "Чаевые Иисусу".

По-видимому, все это было частью тренда в социальных сетях, и Смит решил вмешаться. Однако то, что первоначально считалось хорошим делом, вскоре превратилось в угрожающее письмо, поскольку клиент написал, обжалуя чаевые.

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Закари Джейкобсон, также работавший в кафе, сказал: "Мы думали, что кто-то действительно пытается сделать хорошее дело. А теперь, через три месяца, что?".

Поэтому, поскольку кафе позволило Мариане взять 2900 долларов, они вынуждены были вернуть Смиту деньги из своего кармана. На фоне безуспешных попыток договориться со Смитом, у Alfredo's не было другого выбора, кроме как подать на него гражданский иск.

Джейкобсон объяснил: "К сожалению, нам пришлось подать иски через магистратскую канцелярию, потому что сейчас у нас просто нет этих денег. И он сказал нам подать на него в суд. Так что, думаю, именно это мы и собираемся сделать".

Пока это происходило, местное сообщество решило создать GoFundMe для ресторана, чтобы помочь им собрать деньги. Впрочем, сбор средств вскоре был закрыт, поскольку, как оказалось, Alfredo's не захотели брать наличные деньги.

Напомним, женщина подала в суд на Бога, требуя от него 100 тысяч долларов, и победила. Все произошло после того, как молния попала в ее дом и уничтожила его.

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