Как аиста называют в разных регионах Украины – и что об этом говорит речь

Как аист называют в разных регионах Украины. / © Pexels

Реклама

С первыми лучами весеннего солнца в небо возвращаются они — белые птицы с черными крыльями, символизирующие тепло, пробуждение и надежду. У кого это аист, у кого черногоз или даже гайстер.

Как в разных регионах Украины называют одну из самых известных птиц нашей земли, рассказал “Киев24”.

"Лелека" - классика литературного языка

Реклама

Наиболее привычное для украинского уха название - "лелека". Именно она бытует на востоке и юге Украины. на Харьковщине, Донецкой, Луганщине, Полтавщине, Кропивниччине, Днепропетровщине, а также в Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях и в Крыму.

Вероятно, слово имеет тюркские корни – похожие звуковые формы есть в арабском (“laklak”) и персидском (“plaklak”). Образовано оно по принципу звукоподражания: люди просто повторили звук, напоминавший курликанье птицы. Высокая распространенность сделала это название официальной, литературной нормой.

© Pixabay

"Черногуз" - название с намеком на внешность

В Сумской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, а также местами в Киевской и Черниговской областях чаще говорят "черногуз". Слово сочетает "чорний" и "гузка" (т.е. задняя часть туловища птицы) - название явно связано с характерным цветом перьев.

“Бусол”, “буслик” и другие — север Украины

В северных регионах, в частности на Киевщине, Житомирщине, Черниговщине, кое-где на Ровенщине и Волыни, бытуют варианты: “бусол”, “буслик”, “бусе”, “бусень”, “бушень”. Точное происхождение слова неясно, но лингвисты склоняются к версии о тюркских корнях: "boz" означает "серый".

“Бузько” и “бузьок” - на западе страны

В западных областях — на Львовщине, Ивано-Франковщине, Тернопольщине, Закарпатье и Черновицкой области — чаще звучит “бузько”, “бузьок” или “бузок”.

"Боцян" - польский след

В Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях можно услышать “боцун”, “боцян” или “бойцюн”. Эти слова взяты из польского языка.

© Pexels

"Говля" - венгерский оттенок

На Закарпатье аиста часто называют "говля" - это слово происходит из венгерской, где так именуют эту птицу.

"Гайстер" - немецкий диалектизм

На Киевщине и Черниговщине иногда употребляют слово "гайстер". Его путь к украинскому прошел через польское посредничество, а истоки — в немецком языке.

Такое разнообразие слов свидетельствует о языковом богатстве, исторических влияниях и глубокой связи народа с природой. Бережем эти слова, потому что каждое из них несет в себе частицу культуры и нашей общей памяти.