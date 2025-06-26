Как алкоголь меняет мозг: ученые обнаружили опасные последствия даже после отказа

Алкоголь / © Credits

Алкоголь оказывает разрушительное влияние на здоровье — и новое исследование, проведенное учеными из Университета Сан-Паулу в Бразилии, добавляет еще один тревожный пункт в этот список. Результаты свидетельствуют: чрезмерное употребление спиртного связано с повышенным риском сосудистых поражений мозга, деменцией и даже признаками болезни Альцгеймера.

Об этом пишет Science Alert.

В рамках исследования были проанализированы данные 1781 человека после смерти. Изучив результаты аутопсии и привычки в употреблении алкоголя, которые определяли родственники умерших, исследователи обнаружили: у людей, злоупотреблявших алкоголем, риск развития сосудистых поражений мозга был на 133% выше, чем у тех, кто вообще.

У бывших алкоголиков риск оставался на 89% выше, а даже умеренное употребление алкоголя (до 7 напитков в неделю) также ассоциировалось с повышенным риском (60%).

Кроме того, у сильно пьющих лиц был зафиксирован более высокий уровень образования так называемых тау-клубков — биомаркеров болезни Альцгеймера. Риск был на 41% выше, даже у бывших сильно пьющих он оставался значительным — 31%.

Также исследователи заметили, что эти люди часто имели ниже соотношения массы мозга к телу и демонстрировали худшие когнитивные способности согласно оценкам близких родственников.

В то же время авторы предостерегают, что исследование является поперечным — то есть оно не может доказать причинно-следственную связь. Тем не менее, полученные данные усугубляют наше понимание долгосрочного воздействия алкоголя на мозг и подчеркивают необходимость ограничения его употребления.

Как отметил один из авторов исследования, патофизиолог Альберто Фернандо Оливейра Хусто:

«Мы обнаружили, что чрезмерное употребление алкоголя напрямую связано с повреждениями мозга. Это может повлиять на память, мышление и общее состояние здоровья человека в старости».

Результаты усиливают уже имеющиеся данные о вредном влиянии алкоголя на сердце, печень, иммунитет и даже онкологические риски. Но теперь наука четко сигнализирует: мозг еще одна критическая точка уязвимости.

Напомним, все больше научных исследований предполагают, что болезнь Альцгеймера может быть вызвана не только старением мозга, но и бактериальной инфекцией. Это может кардинально изменить подход к ее профилактике и лечению.

Исследовательская группа во главе с микробиологом Яном Потемпой из Университета Луисвилля выяснила, что инфекция, которая начинается в полости рта, может колонизировать мозг и стимулировать выработку бета-амилоида (Aβ) — белка, связывающегося с возникновением болезни.