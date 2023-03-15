Как бороться с личинкой майского жука без химии: действенные народные методы

Майские жуки — древние и ожесточенные враги садоводов и огородников. Они любят поедать соцветия ягодных, корней и листьев овощных и садовых культур. Поэтому важно знать, как уничтожить личинки майского жука в почве и не навредить растениям. Читайте о народных средствах в материале ТСН.ua.

Почему майские жуки вредны

Этот вредитель распространен по всей территории Украины, поэтому ему не мешают климатические условия. В зависимости от наличия питания и температурного режима майский жук развивается у взрослой особи 3-4 года. В южных регионах этот период составляет примерно три года, а в северных — четыре.

Сначала насекомое откладывает в почву яйца, которые созревают в течение месяца, а затем превращаются в личинку. На первом году жизни она питается преимущественно гумусом, но дальше ее прожорливость и аппетиты значительно возрастают.

Личинки майских жуков начинают повреждать корни растений (особенно малины, земляники, клубники и т.п.), овощей и цветов. Они могут не просто испортить саженец, а полностью уничтожить его. Взрослые особи также едят листья, завязи, цветы, а иногда и плоды.

Виды майских жуков: какие можно встретить в Украине

Чтобы понять, как бороться с личинкой майского жука в домашних условиях, нужно узнать, какие виды этих насекомых распространены в Украине:

майский майский жук — любит рыхлые почвы, предпочитает лесистую местность, часто обустраивается у реки. Личинки майского майского жука лакомятся корешками черешень, вишен, яблонь, абрикос, груши и слив.

июньский майский жук — преимущественно живет в твердой почве, что отличает его от первого вида. Личинка развивается 10 месяцев-2 года, за это время поедают листья и корни сосны, тополя, бука, хризантемы, сирени, георгины и побеги хлебных злаков.

полевой майский жук — чаще всего встречается в полевой зоне. Всеядный вредитель, больше всего любящий портить завязи зерновых, корни свеклы и подсолнечников, клубни картофеля, иногда едят листья яблонь, слив, груш.

Лучше всего использовать химию и народные средства от личинок майского жука в теплое время года, тогда они максимально приближаются к поверхности почвы.

Как избавиться от личинок майского жука на клубнике и не только

Чтобы отпугнуть вредителя на участке высаживают многолетний люпин. Он является не только отличным сидератом, но и настоящий яд для майских жуков. Также майских жуков отпугивает горчица, бузина, растения семейства крестоцветов.

Издавна для борьбы с личинками майских жуков использовать растения, которые способны накапливать азот. Например, белый клевер. Дополнительным бонусом от ее выращивания есть еще и улучшение качества почвы.

Какие еще народные средства от личинки майского жука существуют:

полив почвы настоем из луковой шелухи — чтобы приготовить смесь, нужно взять 1/3 ведра луковой шелухи и залить водой до полного заполнения тары. Настаивать в течение 5 дней, а непосредственно перед поливом участка разбавить водой (соотношение 1:1). Вместо луковой шелухи можно использовать шелуху чеснока.

перекапывание земли на штык лопаты – с осени и в течение всего вегетационного периода нужно время от времени рыхлить почву, чтобы личинки, яйца и майские жуки погибали от механического воздействия.

нашатырный спирт от личинки майского жука — в ведро воды добавить 100 г пищевой соды и 2 столовые ложки нашатырного спирта. Жидкостью рекомендовано поливать строчки в период цветения картофеля.

раствор для клубники — его готовят так: на 10 литров воды добавляют по 20 мл аммиака и поливают междурядья клубники или земляники.

В случае экстренной ситуации можно прибегнуть к химическим средствам – инсектицидам.

Читайте также: