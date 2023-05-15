Как бороться с сорняками в саду и на огороде: восемь проверенных способов

Сорняки на огороде и в саду растут очень быстро и в считанные дни могут "заглушить" другие растения. Как бороться с сорняками существует несколько проверенных способов.

Как бороться с уже выросшими сорняками

Чтобы количество сорняков не росло бешеными темпами, лучше бороться с растениями до периода цветения. В этом случае можно выдернуть их с корнями, затем перекопать почву и выбрать остатки корневой системы. Для перекапывания лучше использовать вилы, а не лопату. В противном случае существует большой шанс повредить корни и оставить их части в земле.

Вымораживание как средство борьбы с сорняками

Достаточно эффективный способ, чтобы избавиться от сорняков на участке. Делать это нужно еще с осени. Почва перекапывается и остается без укрытия на зиму. Весной производится еще одна перекопка. Благодаря такому способу можно уничтожить многолетние травы, отличающиеся особенно мощной корневой системой. Однако даже вымораживание не поможет избавиться от всех сорняков за один сезон. Чтобы полностью очистить участок, понадобится 2-3 года.

С помощью пластиковой пленки

На грядках, которые вы подготовили для высадки огородных культур или цветов, сорняки появляются очень быстро. Чтобы почва не заросла травой, нужно после перекапывания накрывать ее непрозрачной пластиковой пленкой. Она поможет не только защитить от сорняков, но и сохранять необходим уровень влаги, подходящий для культурных растений. Вместо плёнки можно использовать и другие предметы (кровельные материалы, черные нетканые текстильные материалы, картон, фанера). Главное, чтобы сорняки не имели доступа к солнечному свету.

Мульчирование

Как только с высадкой культур будет покончено, нужно мульчировать груту торфом, опилками, шелухой семян подсолнечника, скошенной травой или измельченной древесной корой. Выбирать вид мульчи нужно в зависимости от типа растения. К примеру, кору, содержащую дубильные вещества, не стоит использовать на грядках с овощами. Для томатов противопоказано сено, а вот для картофеля оно подходит. Универсальным вариантом является специальное агроволокно. Почву нужно покрыть целиком, а для поливки растений использовать небольшие отверстия у каждого кустика.

Мульча укладывают толстым слоем (5-7 см), чтобы сквозь нее не могли прорасти сорняки. Этот метод можно использовать также и на междурядьях.

Зачистите соседние территории, чтобы не было сорняков

С соседних территорий семена сорняков могут заноситься ветром или птицами в огород или сад. Наиболее опасными считаются заброшенные участки, где сорняки растут не один год. Если есть возможность лучше выкосить всю траву на такой территории до начала цветения, а затем скашивать несколько раз за сезон. Мощные многолетники ослабляются после постоянной подрезки, а еще семена не будут успевать сформироваться и попасть на ваш огород.

Как вывести сорняк — изолировать его

Этот способ поможет остановить вездесущий пырей, который причиняет немало головной боли огородникам. Для этого нужно вырыть канавку глубиной примерно 15 см, в которую установить листы шифера. Плотная высадка растений помогает изолировать сорняки не хуже. Например, между огурцами можно выращивать редиску, а рядом с томатами посадить базилик. Так вы уменьшите площадь, где может прорасти сорняк.

Осушите почву

От мокрицы или звездчатки среднего на участке поможет осушение. Также можно снизить кислотность почвы путем его известкования. Ягоды и овощи можно выращивать на высоких грядках и не забывать мульчировать междурядья.

Чем кропить траву, чтобы не росла

Самым действенным средством специалисты называют гербициды. Они помогают бороться с березкой, крапивой, одуванчиком и т.д. Применяют его в период активного роста и осенью. Через 20-30 дней даже многолетние сорняки полностью погибнут. Возделывать участок рекомендуют в сухую погоду, чтобы дождь не смыл препарат.

Химические средства следует использовать осторожно, внимательно прочитав инструкцию. В ней вы найдете информацию, как используется средство, которое растения уничтожает, спустя сколько времени можно работать на участке.

Профилактика: чтобы сорняки не росли на участке

Проще предотвратить появление сорняков, чем потом с ними бороться. Есть определенные советы, которые помогут это сделать:

лучше не использовать свежий навоз, в нем могут быть семена растений;

чтобы сорняк не получил влагу, применяйте капельную поливку;

не сажайте одну и ту же культуру на том же месте несколько лет подряд.

Также опытные огородники советуют высаживать после уборки урожая на грядках сидераты, тогда земля не будет оставаться пустой.

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