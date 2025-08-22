- Дата публикации
Как британцы сейчас воспринимают войну в Украине: неожиданный рассказ украинки
Оперная певица Анна Старушкевич рассказала, как британцы воспринимают войну в Украине и почему тема исчезает из медиа.
Украинка Анна Старушкевич, оперная певица, режиссер и общественный деятель, ныне живущий в Великобритании, рассказала об отношении британцев к войне в Украине и внимание местных медиа к теме.
Об этом пишет 24 канал.
Тема Украины исчезает из британских СМИ
Анна Старушкевич отмечает, что британские СМИ сейчас пишут о войне в Украине значительно реже, особенно после обострения конфликта на Ближнем Востоке.
«Британские медиа сейчас пишут о войне в Украине не так часто — особенно после того, как обострилась ситуация между Сектором Газы и Израилем. Из-за сложного отношения британцев к этой теме фокус от Украины отошел», — рассказала украинка.
Как напоминают о войне
Несмотря на уменьшение внимания в СМИ, украинское общество в Великобритании активно напоминает о войне из-за культурных событий, маршей и протестов.
«Мы, украинцы, живущие в Европе, постоянно напоминаем о войне из-за разных мер, в частности художественных, маршей, протестов. Однако медиа — не такие насыщенные Украиной, как нам хотелось бы», — подчеркнула Анна.
По словам Старушкевич, об Украине вспоминают, когда происходят значительные международные события, касающиеся войны.
«Когда происходят ключевые события — например, общение Трампа с Путиным, такие новости пробиваются в медиа. Жаль, что темы войны в Украине не остаются постоянно на первых страницах», — отметила она.
Анна подытожила, что британское общество пытается дистанцироваться от постоянных трагических новостей.
«В Великобритании бы просто сказали, что люди не выдерживают постоянной трагедии. Украинцы же показывают, что можно выдержать и жить в этом», — добавила она.
