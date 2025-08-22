Как британцы сейчас воспринимают войну в Украине: неожиданный рассказ украинки

Флаг Британии / © Associated Press

Реклама

Украинка Анна Старушкевич, оперная певица, режиссер и общественный деятель, ныне живущий в Великобритании, рассказала об отношении британцев к войне в Украине и внимание местных медиа к теме.

Об этом пишет 24 канал.

Тема Украины исчезает из британских СМИ

Анна Старушкевич отмечает, что британские СМИ сейчас пишут о войне в Украине значительно реже, особенно после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Реклама

«Британские медиа сейчас пишут о войне в Украине не так часто — особенно после того, как обострилась ситуация между Сектором Газы и Израилем. Из-за сложного отношения британцев к этой теме фокус от Украины отошел», — рассказала украинка.

Как напоминают о войне

Несмотря на уменьшение внимания в СМИ, украинское общество в Великобритании активно напоминает о войне из-за культурных событий, маршей и протестов.

«Мы, украинцы, живущие в Европе, постоянно напоминаем о войне из-за разных мер, в частности художественных, маршей, протестов. Однако медиа — не такие насыщенные Украиной, как нам хотелось бы», — подчеркнула Анна.

По словам Старушкевич, об Украине вспоминают, когда происходят значительные международные события, касающиеся войны.

Реклама

«Когда происходят ключевые события — например, общение Трампа с Путиным, такие новости пробиваются в медиа. Жаль, что темы войны в Украине не остаются постоянно на первых страницах», — отметила она.

Анна подытожила, что британское общество пытается дистанцироваться от постоянных трагических новостей.

«В Великобритании бы просто сказали, что люди не выдерживают постоянной трагедии. Украинцы же показывают, что можно выдержать и жить в этом», — добавила она.

Напомним, находящаяся под временной защитой в Нидерландах украинка Анна Дейнеко поделилась своими впечатлениями от жизни в этой стране. Она отмечает, что опыт имеет как положительные стороны, так и некоторые вызовы.

Реклама

В первую очередь, Анна отмечает высокий уровень жизни: достойные зарплаты, чистые улицы и уважительное отношение к животным. Для нее это особенно важно, ведь в Украине она волонтерила в приюте для животных и имеет своих любимцев. Она обращает внимание, что в городах практически нет бездомных людей и животных.

Среди преимуществ жизни в Нидерландах девушка также называет активную молодежную среду и значительную украинскую диаспору, которая поддерживает прибывших и помогает адаптироваться.

Впрочем, не все аспекты вызывают восхищение. Анна рассказывает о влажном климате, сложностях с трудоустройством из-за высокой конкуренции, а также проблемах с доступом к медицине. Попасть на прием к врачу непросто, если нет угрозы жизни, что затрудняет ситуацию для переселенцев.

Несмотря на трудности, Анна пытается находить позитив в новых условиях, активно общается с украинским обществом и поддерживает других вынужденных переселенцев.