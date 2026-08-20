Как будет на украинском «пальчики оближешь»: правильное выражение знают не все

Как будет на украинском «пальчики оближешь»

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В повседневной речи, когда хотят похвалить чрезвычайно вкусное блюдо, нередко можно услышать выражение «пальчики оближеш». Из-за его схожести с русским «пальчики оближешь» кое-кто считает такую конструкцию калькой и пытается заменить ее другими украинскими фразеологизмами.

Однако на самом деле «пальчики оближеш» является вполне украинским выражением. Более того, словари фиксируют сразу два варианта — «пальчики оближеш» и «пальці оближеш». В то же время украинский язык имеет и колоритный эквивалент с несколько иным оттенком значения — «аж за вухами лящить».

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Правильно ли по-украински говорить «пальчики оближеш»

Да, правильно. Фразеологический словарь украинского языка фиксирует конструкцию «тільки пальчики (редко пальці) оближеш». Одно из ее значений — что-то чрезвычайно вкусное. То есть фраза: «Пиріг вийшов такий смачний — пальчики оближеш» не нуждается в исправлении лишь из-за того, что похожий фразеологизм существует в русском языке. Выражение имеет давнюю традицию в украинской литературе. Словарь приводит пример из произведения Ивана Нечуя-Левицкого, где о хорошо приготовленной еде сказано, что после нее «тільки пальчики оближеш». Также зафиксирован вариант «пальці оближеш» у Зинаиды Тулуб.

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Что означает «пальчики оближеш»

Чаще всего этот фразеологизм используют, когда речь идет об очень вкусной еде. Например, «Вареники в бабусі — пальчики оближеш», «Такий борщ вийшов — пальці оближеш».

Интересно, что украинский фразеологизм имеет более широкое значение и не ограничивается едой. Словарь фиксирует его также по отношению к очень красивому, привлекательному человеку, а еще в значении «хорошо», «интересно» и т. д., хотя сегодня самым понятным и распространенным остается именно кулинарное значение.

А как насчет «аж за вухами лящить»

Еще один исконный украинский фразеологизм, связанный с едой, — «аж за вухами лящить». Однако эти два выражения не являются абсолютно тождественными по значению. Фразеологический словарь объясняет «аж за вухами лящить» как есть жадно, быстро, с большим аппетитом. Выражение обычно употребляется со словами «їсти», «уминати», «убирати» и подобными. Например, «Діти їли пиріжки, аж за вухами лящало». То есть здесь акцент сделан не столько на том, насколько вкусное блюдо, сколько на том, с каким аппетитом его едят. Это выражение также хорошо засвидетельствовано в украинской литературной традиции. Его можно встретить в произведениях Ивана Нечуя-Левицкого, Марка Кропивницкого, Панаса Мирного, Михайла Коцюбинского, Ивана Котляревского и других украинских авторов.

Как правильно перевести на украинский «пальчики оближешь»

Таким образом, выбор зависит от контекста. Если нужно сказать, что блюдо чрезвычайно вкусное, по-украински вполне правильно: «пальчики оближеш»; «пальці оближеш». Если же хочется подчеркнуть, что человек ест очень охотно, быстро и с большим аппетитом, естественным украинским выражением будет: «їсть — аж за вухами лящить»; «уминає — аж за вухами лящить»; «аж за вухами тріщить». Так что распространенный совет якобы «пальчики оближеш» по-украински неправильно и надо говорить только «аж за вухами лящить» — ошибочен. Оба фразеологизма являются украинскими, но имеют несколько разные смысловые акценты.

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