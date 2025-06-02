Как будет на украинском «веснушки»: говорим правильно и хорошо

Украинской «веснушки»

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С приходом весны и первых ярких лучей солнца на лицах многих людей появляются милые мелкие пигментные пятна, которые на русском языке часто называют веснушки. В украинском языке для этого явления существуют свои, не менее поэтические и меткие названия.

Самые распространенные украинские ответчики к слову «веснушки»

Веснянки. Это, пожалуй, самый очевидный и распространенный перевод, непосредственно указывающий на связь этих пигментных пятен с весенним временем года. Слово «веснушки» фиксируется во многих украинских словарях, в частности в «Словаре украинского языка» в 11 томах (СУМ-11). Стоит отметить, что в украинском языке существует созвучное слово веснушки, которое обозначает не только пигментные пятна, но и название обрядовых песен, связанных с началом весны и приближением весенних полевых работ.

Веснушки. Это название является еще одним метким и образным украинским соответствием, особенно подчеркивающим красоту и уникальность этих «солнечных поцелуев». Как отмечает языковед Мария Словолюб, слова «веснушки» и «конопушки» на украинском языке лучше всего передает давнее и самобытное слово «вестовщина».

Украинский язык богат синонимами, и в случае с веснушками мы имеем два основных варианта — веснушки и веснушки. Оба названия подчеркивают сезонность и естественность этого явления.

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«Ласточки», «веснушки» — это рыжие пигментные крапинки на коже с повышенным содержанием меланина, которые чаще всего появляются весной. У некоторых людей они могут оставаться на коже в течение всего года, придавая их облику особому шарму и индивидуальности. Многие считают веснушки привлекательным, ведь оно подчеркивает естественную красоту. А как нежно звучит это слово в единственном числе — ласточка или веснушка

«Ластовиння» — давнее и благозвучное украинское слово

Слово «веснушки» имеет глубокие корни в украинском языке и не является заимствованием. Интересно, что этимологически оно связано с птицей — ласточкой. В древности существовало поверье, что веснушки появляются вместе с приходом весны и первыми ласточками.

В народе существовали даже прибаутки, связанные с ласточками и веснушками. Дети обращались к ласточке с просьбой забрать веснушки и подарить белую кожу: «Ласточка, ласточка! На тебе веснушки, дай мне блондинки» — после чего бежали умываться. Также существовало поверье, что веснушки появляются у тех, кто разрушил ласточкино гнездо.

«Ластница» в украинской литературе

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Красоту и особенность веснушек воспевали и украинские писатели в своих произведениях:

« В настоящее время тело всей страны имеет « веснушки » войны: на стенах домов, наших полях, детских садах, школах, больницах, даже на наших мечтах. — Александр Козинец, сборник стихов «Ластовиння».

«Он беспокойно хлопал глазами, вечно смеялся и поворачивал во все стороны широкий вид с густой веснушкой.» — Михаил Коцюбинский, повесть «Тени забытых предков».

«Девочка была рыжая, в веснушках, с носом, напоминающим пуговицу.» — Леонид Смелянский, повесть «София».

«Лицо ее [панны] было густо испещрен веснушками, на щеках синели веточки прожилок.» — Роман Андрияшик, роман «Ладости».

«По пригоршне веснушек весна дарит детям, а мамам — ранки синие и первые нежные цветы.» — Анатолий Костецкий, стихотворение «Весенние подарки».