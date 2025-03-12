Как быстро из зеленого банана сделать спелый и желтый – полезный лайфхак

Если нет времени ждать несколько дней, чтобы бананы созрели естественно, помогает духовка.

Бананы, еще зеленые, можно найти во многих супермаркетах. Не стоит волноваться об их цвете – при нужных условиях их созревание можно ускорить, и это удобнее, чем покупать уже перезрелые плоды.

Об этом пишет UA Vestnik.

Если бананы еще не созрели и нет времени ждать несколько дней, можно воспользоваться способом, позволяющим быстро получить спелые плоды. Это очень простой метод и он заключается в использовании духовки.

Разогрейте духовку до 250 градусов, положите бананы на противень или в жаропрочную посуду и оставьте их на 15-20 минут. Для маленьких бананов хватит 7-10 минут. За это время бананы приобретут соответствующий цвет и станут мягкими. Они будут готовы к употреблению и вы сможете использовать их в вашем рецепте.

Это идеальный вариант, когда вы хотите сделать смузи, десерт или выпечку, а бананы еще не созрели. Конечно, естественное созревание занимает 3-4 дня, и это самый лучший вариант для сохранения всех полезных свойств фрукта. Но когда вам нужно ускорить этот процесс, духовка становится идеальным помощником. Всего за 30 минут вы получите спелые бананы и ваш кулинарный шедевр будет готов к подаче.

Напомним, ранее мы писали, что существуют эффективные способы продлить срок свежести бананов на 16 дней, и о простых лайфгаках.

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