Как быстро заснуть ночью: врач назвала простую утреннюю привычку, которая поможет лучше спать

Что делать утром, чтобы лучше спать ночью — советы врача / © Credits

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Улучшить ночной сон можно благодаря небольшому изменению утреннего распорядка. Врач Зои Уильямс объяснила, как обычное пребывание на свежем воздухе после пробуждения влияет на биологические процессы, от которых зависит скорость засыпания.

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на рекомендации врача, известной своим участием в британской телепередаче «This Morning» на канале ITV.

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По словам Уильямс, организму важно получать достаточно естественного освещения в начале дня. Для этого не нужно менять привычный график или специально выделять время на прогулку. Достаточно выпить утренний кофе на свежем воздухе или ненадолго выйти из дома, пока готовится завтрак.

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При этом солнечная погода не является обязательным условием. Даже когда небо затянуто облаками, естественное освещение на улице значительно интенсивнее, чем свет домашних ламп.

Почему утренний свет влияет на сон

Врач объясняет, что после пробуждения мозгу нужен сигнал о начале нового дня. Именно свет помогает синхронизировать внутренние биологические часы, которые регулируют чередование сна и бодрствования.

От этого механизма зависит и выработка мелатонина. Его уровень начинает повышаться ближе к вечеру, постепенно вызывая сонливость. Таким образом, пребывание на свежем воздухе утром может помочь организму лучше соблюдать привычный суточный ритм.

Кроме того, освещение влияет на поддержание естественного цикла кортизола. Обычно концентрация этого гормона повышается при пробуждении, а затем снижается в течение дня.

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Что ещё поможет быстрее заснуть

В британской Национальной службе здравоохранения (NHS) напоминают, что на качество ночного отдыха влияют не только вечерние, но и дневные привычки.

В частности, специалисты рекомендуют просыпаться и ложиться спать примерно в одно и то же время, даже в выходные. Также стоит отказаться от использования смартфонов и других гаджетов за час до сна.

Не менее важны регулярная физическая активность, снижение стресса и комфортные условия в спальне. Лучше всего для отдыха подходит прохладное, затемненное и тихое помещение.

В то же время эксперты предостерегают от попыток заснуть во что бы то ни стало. Если сон не наступает, лучше сосредоточиться на расслаблении, а не заставлять организм немедленно заснуть.

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Напомним, ранее диетолог Дана Ханнес рассказала о пользе теплого сока из кислых вишен перед сном. Как вишневый сок повышает уровень мелатонина и улучшает сон.

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