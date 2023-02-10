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Как в Чернобыле после нашествия российских оккупантов живет стадо уникальных одичавших коров: фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Как в Чернобыле после нашествия российских оккупантов живет стадо уникальных одичавших коров: фото

Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Коровы пережили оккупацию и продолжают свою привычную жизнь.

Стадо одичавших коров, живущее в Чернобыле, хорошо чувствует себя после нашествия российских оккупантов. Животные научились самостоятельно выживать после того, как в 2016 году умерли их хозяева-самоселы..

Об этом пишет Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Ученые сообщили, что уникальные одичавшие коровы научились выживать без людей. Они остались в Чернобыльской зоне после того, как в 2016 году умерли их хозяева, проживавшие в Чернобыле и селе Лубянка. Ученые с 2018 года наблюдают за животными.

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

"Животные относятся к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе. В предвоенные времена стадо насчитывало до 20 голов. Они научились выживать без людей, ведь предки коров — выходцы из дикой природы. За несколько лет стадо настолько одичало, что при появлении человека или автомобиля быстро убегало в ближайшие заросли", — сообщили ученые.

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Животные во время зимы самостоятельно добывают себе корм, выкапывая из-под снега копытами сухую траву. Во время непогоды они прячутся в заброшенных домах.

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

"У коров нет нужды доиться. Их цикл лактации нормализуется и привязан к рождению телят. С конца 2018 года за уникальными жителями Зоны наблюдают специалисты Заповедника. Их вывод: коровы здоровы, способны защищать себя и своих телят", — рассказали ученые.

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Напомним, в начале полномасштабной войны России против Украины оккупанты захватили Чернобыльскую зону. Захватчики в Чернобыле жили в заброшенных с 1986 года домах. Также они устраивали пикники в радиоактивном Рыжем лесу.

Военные подчеркивали, что оккупанты, окопавшиеся в Рыжем лесу – это не легенда. В месте, где не можно находиться долго, россияне даже жили. Украинские ученые считают, что после этого у захватчиков могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

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Дата публикации
Просмотры
1279
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