Как длительный сон влияет на сердце, мозг и общее самочувствие: исследователи говорят об опасности

Чем грозит слишком длительный сон и как поддерживать здоровый режим отдыха для оптимального состояния организма

Сон более девяти часов может быть даже более вредным, чем недосыпание.

Об этом говорится в материале psypost.

Сон необходим для нашего здоровья. Вместе с питанием и физической активностью он является основой для нормального функционирования организма, в частности, для восстановления мышц, консолидации памяти и эмоциональной регуляции.

Австралийские ученые рекомендуют взрослым спать от семи до девяти часов каждую ночь. Хотя некоторые люди естественную потребность в меньшем количестве сна, большинство испытывает негативные последствия, если спит менее семи часов.

Исследования свидетельствуют, что люди, регулярно спящие менее семи часов, имеют на 14% выше риск смерти, а те, кто спит более девяти часов, — на 34% выше риск по сравнению с теми, кто соблюдает рекомендованный режим.

Однако следует помнить, что слишком длинный сон часто является симптомом уже имеющихся проблем со здоровьем, а не их причиной: хронические болезни, медицинские препараты и образ жизни могут влиять на продолжительность сна.

Идеальная продолжительность сна для подростков и взрослых

Хорошее самочувствие зависит от продолжительности сна, а он, в свою очередь, от индивидуальных особенностей и возраста.

Подросткам рекомендуется спать 8-10 часов.

Взрослым — 7-9 часов. Важно не только количество сна, но и его качество и постоянство режима.

Чтобы улучшить сон, важно соблюдать регулярный режим сна и пробуждения, избегать экранов накануне сна, создавать комфортные условия для отдыха и поддерживать активный образ жизни.

«Если вы замечаете, что начали спать гораздо дольше обычного, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, так что консультация с врачом будет полезной», — говорится в материале.

