Как долго человек может задержать дыхание под водой: новый рекорд шокирует

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Большинство людей могут задержать дыхание всего на несколько десятков секунд или несколько минут. Однако профессиональные фридайверы благодаря многолетним тренировкам устанавливают невероятные рекорды.

Задержание дыхания под водой давно стало одной из самых ошеломляющих дисциплин, которые фиксирует Книга рекордов Гиннесса.

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За десятилетие рекордсменам удалось почти удвоить максимальное время нахождения под водой без дыхания благодаря специальным техникам, многолетним тренировкам и тщательной подготовке.

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Как менялся мировой рекорд

Первый официально зафиксированный рекорд появился еще в марте в 1959 году. Тогда американец Роберт Фостер пробыл под водой 13 минут 42,5 секунд в бассейне в Калифорнии.

Этот результат оставался непревзойденным почти полвека. Только в 2006 году его смог превзойти немецкий фридайвер Том Сиэтас, задержавший дыхание на 14 минут 12 секунд.

После этого он еще несколько раз обновлял собственное достижение:

июнь в 2006 году - 14 минут 25 секунд;

август в 2007 году - 15 минут 2 секунды;

ноябрь в 2007 году - 15 минут 16 секунд.

Рекорд неоднократно переходил от одного спортсмена к другому

Начиная с 2008 года борьба за мировое достижение стала особенно жестокой.

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Рекорд устанавливали сразу несколько известных спортсменов:

Питер Колат (Швейцария) - 16 мин 32 с;

Том Сиэтас (Германия) - 16 мин 13 с;

Дэвид Блейн (США) - 17 мин 4,4 с;

Том Сиэтас - 17 мин 19 с;

Том Сиэтас - 17 мин 33 с;

Никола Путиньяно (Италия) - 19 мин 2 с;

Питер Колот – 19 мин 21 с;

Стиг Северинсен (Дания) - 20 мин 10 с;

Рикардо да Гама Баия (Бразилия) - 20 мин 48 с;

Питер Колот – 21 мин 33 с;

Стиг Северинсен - 22 мин;

Алекс Сегура Вендрелл (Испания) - 24 мин 3,45 с;

Будимир Шобат (Хорватия) - 24 мин 37,36 с.

После рекорда Будимира Шобата многие считали, что возможности человеческого организма почти исчерпаны.

Новый рекорд превысил 29 минут

В июне в 2025 году хорватский фридайвер Витомир Маричич установил новый мировой рекорд. Ему удалось задержать дыхание под водой на 29 минут 3 секунды.

Теперь среди спортсменов идут дискуссии, сможет ли кто-нибудь в ближайшее время преодолеть психологический рубеж в 30 минут.

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После установления рекорда Маричич рассказал Diver Net: «После 20-минутной отметки все стало легче, по крайней мере, психологически».

Предыдущий рекордсмен Будимир Шобат отмечал: «Этот рекорд не был случайным. Я приложил к этому все свои усилия. Я готовился к этому рекорду более трех лет. Я тренировался шесть дней в неделю».

Женский рекорд остается неизменным более 15 лет

У женщин ситуация совсем другая. Мировой рекорд по добровольному задержанию дыхания под водой до сих пор принадлежит Каролине Маричен Мейер из Бразилии. 10 июля в 2009 году она показала результат 18 минут 32,59 секунды. С тех пор ни одна спортсменка не смогла превзойти это достижение.

Кейт Уинслет тоже установила собственный рекорд

Об ошеломляющих способностях к задержанию дыхания заговорили и после выхода фильма «Аватар: Путь воды». В ходе подводных съемок британская актриса Кейт Уинслет смогла задержать дыхание на 7 минут 15 секунд. Именно этот результат стал рекордом среди главных актрис во время киносъемок.

Какие еще существуют рекорды под водой

Книга рекордов Гиннесса фиксирует не только максимальное время задержания дыхания.

Среди других необычных достижений:

Эмбер Бурк (Австралия) в 2024 году установила рекорд по самой длинной подводной ходьбе на одном вдохе среди женщин — 112,83 метра.

Станислав Одбижалек (Польша) стал рекордсменом среди мужчин с результатом 120,10 метра. Он же в 2025 году установил рекорд по добровольному задержанию дыхания под ледяной водой — 3 минуты 11 секунд.

Камаль Калойи (Индия) выполнил 86 подводных отжиманий на одном вдохе, установив мировой рекорд.

Себастьян Гурняк (Польша) стал рекордсменом среди спортсменов категории MP4, задержав дыхание под водой на 5 минут 41,9 секунды. Категория MP4 создана для спортсменов с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Себастьян имеет повреждение спинного мозга на уровне C6/C7 с остаточной гематомой на уровне C3, что привело к параличу всех четырех конечностей.

На сколько на самом деле может задержать дыхание обычный человек

Хотя мировые рекордсмены демонстрируют почти невероятные результаты, большинство людей без специальной подготовки может задерживать дыхание от 30 секунд до 2 минут.

Профессиональные фридайверы годами тренируют организм, осваивают специальные техники дыхания и проходят подготовку под контролем. Поэтому эксперты не рекомендуют пытаться повторять рекордные результаты самостоятельно или без присмотра, ведь это может быть опасно для жизни.

Напомним, установлен невероятный рекорд по сборке кубика Рубика с завязанными глазами.

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