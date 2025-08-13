Как домашние любимцы могут помочь в борьбе с Альцгеймером

Кот / © Associated Press

Ученые из Эдинбургского университета обнаружили у кошек с деменцией изменения в мозге, которые удивительно напоминают наблюдающиеся у людей с болезнью Альцгеймера. Это открытие открывает новые возможности для исследования и лечения возрастных заболеваний мозга как у животных, так и у людей.

Об этом пишет Medical Xpress.

Исследователи проанализировали мозг 25 кошек всех возрастов после их смерти, среди которых были и животные с признаками деменции. С помощью мощных микроскопов они обнаружили накопление бета-амилоида в синапсах — участках, через которые происходит обмен сигналами между клетками мозга. Подобное накопление является одним из ключевых признаков болезни Альцгеймера у людей.

Кроме того, ученые зафиксировали, что клетки мозга — астроциты и микроглия — активно поглощали поврежденные синапсы. Этот процесс, известный как синаптическая обрезка, в норме происходит при развитии мозга, но при деменции он приводит к потере памяти и умственным способностям.

До сих пор изучение Альцгеймера преимущественно проводили на генетически модифицированных мышах, которые естественным образом не страдают деменцией. Коты же, как выяснилось, имеют естественную склонность к подобным возрастным изменениям, что делает их перспективной моделью для будущих исследований.

«Деменция — это разрушительная болезнь, независимо от того, поражает ли она людей, кошек или собак. Наши результаты подчеркивают поразительное сходство между кошачьей деменцией и болезнью Альцгеймера у людей. Это открывает путь к исследованию того, могут новые перспективные методы лечения болезни Альцгеймера у людей также помочь нашим стареющим домашним животным», — отметил доктор Роберт МакГичан, руководитель исследования из Королевской (Дикской) школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета.

Эксперты считают, что изучение кошачьей деменции может ускорить разработку нового лекарства и методов профилактики, что в будущем станет полезным как для людей, так и для животных.

Напомним, все больше научных исследований предполагают, что болезнь Альцгеймера может быть вызвана не только старением мозга, но и бактериальной инфекцией. Это может кардинально изменить подход к ее профилактике и лечению.

Исследовательская группа во главе с микробиологом Яном Потемпой из Университета Луисвилля выяснила, что инфекция, которая начинается в полости рта, может колонизировать мозг и стимулировать выработку бета-амилоида (Aβ) — белка, связывающегося с возникновением болезни.