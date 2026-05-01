Как достичь эрекции с рекордом: история мужчины с самым большим в мире пенисом

Обладание крупнейшим в мире подтвержденным пенисом длиной более 36 сантиметров (14,2 дюйма) кажется мечтой многих мужчин, однако для Мэтта Барра это стало настоящим испытанием. Мужчина откровенно рассказал о трудностях в интимной жизни, специальных медицинских процедурах для достижения эрекции и даже курьезных травмах партнерш.

Об этом пишет Ladbible.

Барр признается, что проблемы начались еще при попытке потерять целомудрие — его орган оказался слишком большим для партнерши. Кроме того, поддерживать эрекцию при таких размерах — задача не из легких, ведь для этого требуется огромный объем крови.

Мэтт объяснил, как именно ему удалось добиться максимального результата во время официальных измерений, после которых Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) присвоила ему этот титул.

«Для достижения эрекции нужно время. То есть у меня бывает полная эрекция, но это процесс небыстрый. Когда меня измеряли в последний раз, мне сделали интракавернозную инъекцию — ввели специальный препарат, искусственно вызывающий возбуждение», — поделился мужчина.

В обычной жизни, без медикаментозного вмешательства, Барру нужна очень продолжительная прелюдия. А о некоторых видах секса ему вообще пришлось забыть из-за физиологических особенностей.

«К этому можно привыкнуть на практике. За годы я значительно улучшил свои навыки. К примеру, дело не только в проникновении — оно происходит очень постепенно или очень небольшими порциями. Полного проникновения ожидать не стоит», — объясняет рекордсмен.

Мэтт понял главное правило: секс — это не только о пенисе. Однако его «коронные драгоценности» часто создают проблемы не только в постели, но и в публичных местах. Например, носить обычные плавки на пляже для него — миссия невыполнима.

Более того, размер его органа однажды стал причиной серьезной травмы.

«Сейчас мы оба смеемся над этим, но однажды я использовал его против девушки и в результате нанес ей сотрясение мозга, просто размахивая им. В тот момент это было ужасно», — вспоминает мужчина.

Напомним, медицинские эксперты ранее сообщали о распространении такого заболевания, как Болезнь Пейрони, которое может приводить к искривлению, боли и уменьшению размера полового члена.

По данным специалистов, это состояние связано с образованием фиброзной рубцовой ткани и чаще всего поражает мужчин после 40 лет. Врачи отмечают, что без своевременного лечения болезнь может прогрессировать, поэтому при появлении симптомов важно обратиться за помощью.

