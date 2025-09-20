Как дожить до 105 лет: британец поделился секретом своего долголетия

Рон Каллоу отпраздновал свое 105-летие (Изображение: Newsquest/Public)

Рон Каллоу, проживающий в британском городе Болтон, имеет секрет долголетия . Недавно он отметил чрезвычайное событие — свое 105-летие. Он родился в Болтоне со слабым здоровьем, и врачи даже предупредили родителей, что мальчик не выживет. Но при всех трудностях Рон не только преодолел проблемы со здоровьем, но и пережил большинство своих сверстников.

Как ему это удалось, рассказало местное издание The Bolton News.

«Его мама заворачивала его в вату и клала в ящик, так что он — отличная реклама ваты!» – рассказала его внука Сара Гаф.

Жизнь именинника: от завода до семейного уюта

Рон Каллоу в 14 лет покинул начальную школу и начал работать на ткацкой фабрике Mill Hill Spinning Company. Позже он перешел в инженерную фирму Hick Hargreaves. На склоне лет он оставил работу, чтобы ухаживать за своей больной женой Этель.

Рон и Этель имели одного сына, также Рона Каллоу, умершего в 2019 году. До прошлого года Рон-старший жил в доме Hargreaves House.

У него всегда было пристрастие к работе с деревом. Он создавал самые разные изделия: от декоративных ложек и скульптур до мебели для дома и даже кукольного домика для своей внучки Сары. Также он является большим поклонником футбола и часто ходил смотреть матчи своей любимой команды Болтон Вондерерз на стадион Burnden Park.

Секрет долголетия Рона Каллоу

Именинник также поделился с журналистами своим секретом долголетия.

"Просто продолжайте дышать", - сказал Рон с улыбкой.

Его внучка Сара добавила, что он всегда говорил, что его секрет – не злиться.

"Поэтому он никогда не злился", - сказала она, обнимая именинника.

Рон также является большим поклонником выпечки и любит ром. Его любимая марка рома — Kraken. Он также добавил, что любой напиток может стать любимым, если там есть алкоголь.

Он тоже любит путешествовать. Побывал в Италии, Франции и Швейцарии, хотя, по его словам, больше всего любит "шарм Ланкашира".

