Как дышит единственный вид лягушек без легких: ученые сделали неожиданное открытие

Раньше считалось, что у борнейской плоскоголовой лягушки развито кожное дыхание, но исследователи обнаружили у них новый крошечный орган.

Трое морских биологов из Музея естественной истории при Университете Флориды обнаружили, что у вида лягушек Barbourula kalimantanensis, который ранее считался единственным видом лягушек без легких, они на самом деле есть.

Новое исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

Дэвид Блэкберн, Джейми Грей и Эдвард Стэнли использовали методы микросканирования с высоким разрешением, чтобы изучить внутреннее строение этих уникальных лягушек.

Барбурула, более известная как борнейская плоскоголовая лягушка, была признана единственным видом земноводных без легких после того как в 2008 году группа исследователей изучила их внутреннее строение и не обнаружила никаких признаков наличия легких. После этого считалось, что барбурулы получают кислород через кожу из воды, в которой живут.

Известно, что легких нет у одного вида червяка и некоторых саламандр, а значит, такая особенность теоретически могла быть и у лягушек. Отсутствие легких ученые объяснили тем, что лягушки обитают в реках Борнея с сильным течением, где большие легкие с сильной плавучестью могли бы затруднить выживание.

В новом исследовании барбурул ученые использовали микроКТ-сканер высокого разрешения, чтобы поближе рассмотреть полость в нижней части рта лягушки, которую обнаружили у всех пойманных особей. Эта полость, которая соединялась с остальным ртом через крошечную щель, при ближайшем рассмотрении оказалась парой маленьких и тонких легких.

Ученые не исключают, что барбурулы могут дышать и кожей, и легкими, но чтобы выяснить это окончательно, им потребуется провести дополнительные исследования лягушек.

Напомним, самки лягушек инсценируют свою смерть, чтобы избежать секса. Такое уловки им необходимы, чтобы выжить.

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