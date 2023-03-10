Как эффективно очистить микроволновку: вам понадобится всего лишь один мандарин

Вкусные и сладкие мандарины любят многие люди. Но не все знают, что с помощью их кожуры можно отчистить стенки микроволновки от загрязнений. Читайте в материале ТСН.ua, как это сделать.

Микроволновая печь – полезный и удобный помощник на кухне. Но иногда она, как и любая другая кухонная техника, требует очистки. Если регулярно использовать микроволновку для разогрева или приготовления пищи, то ее стенки могут стать жирными.

Оказывается, очистить микроволновку можно очень быстро и просто даже без химии или специальных средств. Если вы любите есть мандарины, не выбрасывайте кожуру. Она поможет вам поддерживать любимую кухонную технику в чистоте без лишних усилий.

Что нужно делать, чтобы почистить микроволновку от жирных пятен

Мандариновые шкурки нужно положить в миску, налить совсем немного воды. Жидкость поможет активировать процесс выделения эфирного масла. Затем миска ставится в микроволновку и включается максимальная мощность на 2 минуты. Также можно включить среднюю мощность, но нужно увеличить время до 3 минут.

При нагревании из мандариновой кожуры выделяются кислоты. Они эффективно расщепляют капли жира и влияют на жирные пятна. Поэтому больше не нужно вообще ничего делать. После того, как процесс завершится и микроволновка выключится, нужно всего лишь протереть губкой и все.

Благодаря такому очищению можно не только избавиться от жирных пятен, но и добавить приятный запах цитрусовых.

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