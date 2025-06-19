Как его туда занесло: мужчина заехал машиной на исторический памятник и застрял (видео)

Пожарные с помощью крана сняли авто, которое застряло на Испанской лестнице в Риме / © Associated Press

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В Риме водитель авто попытался проехаться по Испанской лестнице — известной исторической достопримечательности — но застрял. Пришлось привлекать пожарных и кран.

Об этом сообщает The New York Times

По закрытому для транспорта историческому памятнику 17 июня попытался проехать 80-летний итальянец. Его авто Mercedes A-Class смогло спуститься по части лестницы, но в итоге застряло.

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На видео из соцсетей видно, как машина медленно спускается по лестнице. Позже пожарная служба сняла авто с памятника с помощью крана.

Обошлось без пострадавших и без повреждений архитектурного памятника.

«После проведения всех необходимых проверок водитель был передан в судебные органы», — заявили в местной полиции.

Отмечается, что водитель был трезвым. Итальянские медиа пишут, что мужчина был растерянным.

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Работник расположенного поблизости отеля Совада Муджибулла рассказал, что рано утром услышал громкий звук и увидел, как машина спускается по лестнице. Сначала он подумал, что это съемки фильма, но быстро понял, что «нет, это не то, потому что там никого не было».

Муджибулла снял инцидент на видео, которое назвал шокирующим.

«Это одно из самых исторических мест Италии, оно не должно разрушаться из-за таких нелепых вещей», — сказал он журналистам.

Заметим, что уничтожение или повреждение исторического памятника в Риме может наказываться до года тюрьмы и штрафом в более 2 000 евро.

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Дата публикации 14:48, 19.06.25 Количество просмотров 7 Водитель авто застрял на историческом памятнике в Риме

К слову, в мае в римском Колизее едва не погиб турист из США. Пытаясь сделать селфи, мужчина наткнулся на металлическое ограждение и получил тяжелые ранения.