Как елочные фермы помогают дикой природе и животным: объяснили экологи

Елочные фермы могут помочь дикой природе. Экологи говорят, что фермы для производства рождественских елок пользуются экологической пользой.

Об этом пишет издание The New York Times.

В климатически опасные времена, когда охлаждающие и насыщенные кислородом свойства деревьев никогда не ценились так, кажется глупо поддерживать их вырубку. Но именно из-за экологической пользы настоящих елок многие экологи предпочитают именно их, а не искусственные.

"Фермы для создания рождественских елок могут функционировать так же как молодые леса. Как правило, на каждое спиленное дерево высаживают от двух до трех саженцев. Фермы для рождественских елок часто выращивают на неиспользованных сельскохозяйственных угодьях, что позволяет производителям сохранить свои зеленые насаждения", — пишет издание, ссылаясь на экологов.

Какие преимущества елочных ферм

Они извлекают углерод из атмосферы.

Они очищают воздух.

Во многих случаях они очищают питьевую воду.

Они удерживают ландшафт незастроенным, предотвращая возникновение непроницаемых поверхностей, предоставляя экономические стимулы землевладельцам.

Кроме того, в условиях интенсивного развития и ускоренной потери естественных лесных массивов древесные фермы могут обеспечить среду обитания для дикой природы, особенно птиц и млекопитающих, предпочитающих открытые просторы на опушках лесов.

Напомним, на Киевщине в поселке Коцюбинское разразился скандал из-за новогодней елки – праздничное дерево внизу украсили рисунками из российского мультфильма "Маша и медведь".

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