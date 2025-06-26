Как фекальный анализ может спасти жизнь: ученые удивили открытием

Туалет / © Credits

Реклама

Поджелудочная железа работает молча. Она каждый день производит ферменты для пищеварения и гормоны, регулирующие уровень сахара. Но когда в ее проливах развивается рак — в частности протоковая аденокарцинома поджелудочной железы (ПАКЖ) — болезнь долго не дает о себе знать. И это делает его одной из самых опасных форм онкологии в мире.

Об этом пишет Science Alert.

Но наука нашла неожиданного союзника в борьбе с этим заболеванием — человеческие фекалии. Да, именно они могут считывать сигнал о том, что в организме что-то пошло не так. И эта новость — прорыв.

Реклама

Наука уже давно знает: наш кишечник — это не только пищеварительный орган, но и целая экосистема, в которой обитает более 40 триллионов бактерий. Эти бактерии, или микробиом, образуют сложную биологическую сеть, реагирующую на изменения в организме, включая раковые.

Ученые из Финляндии и Ирана провели исследование, ставшее прорывом. Они собрали образцы фекалий у пациентов с ПАКЖ и здоровых людей, проанализировали бактериальную ДНК и выявили четкие закономерности. При раке поджелудочной:

Разнообразие микробиому уменьшается

Изменяется концентрация отдельных видов микробов

Появляются уникальные бактериальные «подписи» болезни

Исследователи использовали метод 16S рРНК секвенирования — это позволило идентифицировать бактерии по фрагментам их ДНК. Далее в игру вступил искусственный интеллект: модель машинного обучения научилась точно отличать пациентов с раком от здоровых людей исключительно по микробиому в кале.

Точность модели поразительна: на основе нескольких миллионов числящихся фрагментов ДНК она строила бактериальные профили и выявляла отклонения.

Реклама

Этот метод, по сути, открывает двери для создания неинвазивного теста раком поджелудочной железы, не требующим биопсии, УЗИ или КТ.

По данным исследований в Великобритании:

Ежегодно выявляется 10 700+ новых случаев рака поджелудочной

Более 9500 смертей ежегодно

Показатели заболеваемости возрастают, а средний возраст пациентов снижается

В 80% случаев рак обнаруживают на поздних стадиях.

Ученые отмечают, что эффективность фекального теста подтверждена в разных популяциях — в Японии, Испании, Китае, Иране, Финляндии. Это означает, что подход может работать глобально, а не только в отдельных генетических группах.

Технология уже используется в исследованиях:

Реклама

Колоректальный рак

Болезни Паркинсона

Аутоиммунные расстройства

Воспалительных заболеваний кишечника

И это только начало. В лаборатории Quadram ученые работают с тысячами образцов, чтобы построить карту бактериальных изменений, которая станет основой для медицинских диагнозов будущего.

Рак оказывает влияние на микробиом. Но и микробиом, в свою очередь, может изменять течение болезни. Это двунаправленный процесс, еще не до конца изученный. Однако главное — мы уже можем использовать эти сигналы для ранней диагностики.

Микробиом перестает быть черной материей медицины. Он наш новый союзник. Благодаря биотехнологиям и искусственному интеллекту мы впервые приближаемся к моменту, когда рак поджелудочной железы можно будет проявлять к появлению симптомов.

Такие достижения не просто научная новинка. Они дают шанс на жизнь для тысяч людей, которые сегодня ежедневно сталкиваются с звучащим как приговор диагнозом.

Реклама

Напомним, международная команда исследователей, возглавляемая учеными из Стэнфордского университета, установила, что старение человеческого организма не равномерный процесс.

По данным, собранным во время масштабного молекулярного анализа, существуют два возрастных периода, когда тело претерпевает особо стремительные изменения — в среднем возрасте 44 и 60 лет.