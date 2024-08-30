Как говорят гуцулы: узнайте, что означают причудливые слова и выражения

Украинцы, проживающие в горных районах Карпат, в Гуцульщине разговаривают гуцульским диалектом. Гуцульский язык является одним из архаических говоров галицко-буковинской группы юго-западного наречия. Вообще гуцульские диалекты являются одним из самых ценных изюминок гуцульского края.

Гуцульский говор имеет много отличий от классического украинского языка в фонетике, морфологии, лексике и синтаксисе. Многие слова заимствованы из немецкого, греческого, польского языков, ощутимы румынские и мадьярские влияния. Сохранилось также немало слов и форм их древнерусского языка.

Многие слова и выражения, которые используют гуцулы не понятны тем, кто не знаком с этим народом поближе. Диалектизмы гуцулов заставляют и удивляться, и смеяться, и очаровывать тех, кто впервые их слышит. Гуцулы, особенно женщины, говорят протяжно, протягивая единичные звуки, это придает говору определенное созвучие.

Предлагаем гуцульские слова и выражения, кое-где для нашего уха забавные и смешные, отражающие неповторимый колорит, яркий веселый нрав этого народа, главное, без которых невозможно понять культуру Гуцульщины.

"Котюга чи катюга чи кутюга" – это не кот, а пес, как бы ни странно звучало для вас.

– это не кот, а пес, как бы ни странно звучало для вас. "Боришка або барабуля або мандибурка" – картофель, один из главных ингредиентов гуцульских блюд.

– картофель, один из главных ингредиентов гуцульских блюд. "Ліжник" – это одеяло из овечьей шерсти, которое обычно стелят на кровать сверху постели, как покрывало. Еще его можно стелить на скамейку, но ни в коем случае не на пол.

– это одеяло из овечьей шерсти, которое обычно стелят на кровать сверху постели, как покрывало. Еще его можно стелить на скамейку, но ни в коем случае не на пол. "Дроб'єта" – мелкий скот, обычно это козы и овцы.

– мелкий скот, обычно это козы и овцы. "Афини" – это карпатские черники – не только вкусность по-гуцульски, но и лечебное средство.

это карпатские черники – не только вкусность по-гуцульски, но и лечебное средство. "Чорниці". Если черника у гуцулов – то афины, то что у них называется «черникой»? «Черника» по-гуцульски – это ежевика, не перепутайте.

Если черника у гуцулов – то афины, то что у них называется «черникой»? «Черника» по-гуцульски – это ежевика, не перепутайте. "Челідь" – на Гуцульщине так называют женщин и девушек.

– на Гуцульщине так называют женщин и девушек. "Світован" – путешественник.

– путешественник. "Любаска" – это любовница.

– это любовница. "Легінь" – парубок.

– парубок. "Доник" – это нежное обращение к ребенку. Парадоксально, но на Гуцульщине к девочке говорят «синку», а к мальчику– «донику».

– это нежное обращение к ребенку. Парадоксально, но на Гуцульщине к девочке говорят «синку», а к мальчику– «донику». "Дєдик або гегя, або лельо" – так обращаются к папе.

Фраза "А цур на тебе" означает "позор тебе". Такое скажут, например, если вы сделали что-нибудь плохое или навредили.

А "Я фелелюю" означает "клянусь Богом".

"Громадити" означает сгребать сено и сбрасывать его на копну.

"Храмувати" означает праздновать.

А "банувати" – это скучать по кем-то, ну а "трембітати" – это играть на трембите.

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