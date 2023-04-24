Как химические ожоги внутри: тиктокерша год курила электронные сигареты и теперь имеет смертельную болезнь легких

У девушки диагностировали хроническое заболевание легких только через год употребления вейпа.

35-летняя Люси Турчин из Калифорнии ( США ), под ником ilovelucypt, которая имеет 25 000 подписчиков, заболела пневмонией после того, как употребляла электронные сигареты с никотином и каннабисом.

Об этом пишет DailyMail.

Заболевание, вызывающее серьезное воспаление в легочной ткани, привело к тому, что она "задыхалась в течение девяти месяцев", и теперь ей приходится постоянно носить маску-респиратор в общественных местах во избежание вдыхания раздражителей и химикатов.

По оценкам Турчин, она потратила более 30 000 долларов на свое здоровье с момента диагноза. "Это был сплошной кошмар", — сказала она.

Преодолев 12-летнюю героиновую зависимость, Турчин принялась употреблять большинство электронных сигарет, содержащих никотин, которые больше и объемнее обычных ручек для вейпа.

"Я думала, что это безопаснее [чем курить сигареты]. Я думала, что делаю что-нибудь более здоровое", — прокомментировала Турчин.

В течение четырех месяцев она начала ощущать "воздушный голод", сильное желание дышать или чувство удушья.

После этого появилась сильная боль и дискомфорт в горле. "В моих легких было такое ощущение, будто у них химические ожоги", — сказала она.

Турчин бросила вейпинг, и в течение шести месяцев ее симптомы исчезли.

Однако она вернулась к этой привычке через семь месяцев после того, как бросила, и симптомы были хуже, чем когда-либо.

"Я провела следующие девять месяцев, задыхаясь", — сказала она.

Хотя многие американцы считают вейпы безопасными, исследования показывают, что электронные сигареты столь же опасны, как и традиционный табак.

Недавние исследования показали, что они создают для пользователей такой же риск проблем с сердцем и не помогают людям бросить сигареты.

В последние годы популярность вейпинга в США выросла. Примерно 8,1 миллиона американцев сейчас подталкивают на устройства еженедельно, включая более трех миллионов детей среднего и старшего школьного возраста.

Наконец Турчин диагностировали пневмонит с помощью компьютерной томографии с высоким разрешением.

В течение следующего года врачи будут отслеживать развитие Люси, чтобы выяснить, не перешел ли ее пневмонит в гиперчувствительный пневмонит, хроническую форму заболевания, которое прогрессирует и может повлечь за собой длительное повреждение легких.

Пневмонит – разновидность воспаления легочной ткани. Это может быть вызвано определенными раздражителями, включая химические вещества, аллергены, бактерии, лекарства, плесень и лечение рака, например радиацию.

По данным клиники Кливленда, вызывающие пневмонит бактерии обычно появляются в увлажненных, горячих ваннах, системах отопления и кондиционеров.

В то время как острые приступы продолжаются всего четыре-шесть часов после короткого периода интенсивного воздействия, по данным Американской легочной ассоциации, хронический гиперчувствительный пневмонит развивается после постоянного воздействия небольших количеств определенного раздражителя.

Это может произойти из-за длительного употребления сигарет, из-за большого количества вредных раздражителей и ароматизаторов в электронных сигаретах.

В тяжелых случаях пневмонита лечение включает использование кортикостероидов для ингибирования иммунной системы и уменьшения воспаления, а также кислородную терапию.

По оценкам Американского торакального общества, пневмония, одно из самых распространенных проявлений пневмонита, ежегодно убивает около 50 000 американцев.

Пневмонит сопровождается множеством изнурительных симптомов, включая одышку, боль в груди, кашель, поверхностное дыхание и усталость.

Турчин пользуется инвалидной коляской в общественных местах, чтобы передвигаться на большие расстояния, а также пользуется маской во избежание раздражителей.

“Я должна быть очень осторожной по поводу влияния химикатов. Я не могу использовать отбеливатель в доме. Мне нужно быть осторожным с сигаретным дымом», — рассказала Турчин.

Опасность вейпинга кроется в химических веществах.

“Важно признать, что часто вейпинг не намного безопаснее курения сигарет. Это потенциально может быть опасно для легких, потому что вы вдыхаете токсичные химикаты, которые могут быть разрушительными для легких», — сказал Эвер Алиас, доктор медицинских наук.

Вейп покрывает легкие разнообразными потенциально вредными добавками. Многие смеси электронных жидкостей включают смесь ароматизаторов, ароматических добавок, никотина и т.п. Затем эти ингредиенты растворяются в растительном масле.

В 2019 году CDC приступил к расследованию стремительного роста количества госпитализаций в связи с использованием электронных сигарет. В феврале 2020 года CDC зафиксировал более 2800 госпитализаций и 68 смертей.

Агентство определило ацетат витамина Е как одну из основных причин заболеваний у пациентов, употреблявших сигареты.

Витамин Е – это маслянистое химическое вещество, которое добавляется к жидкостям для вейпинга, чтобы разбавить или сгустить их.

Электронные сигареты также производят формальдегид, широко используемый в строительных материалах.

Исследование, проведенное в Университете Северной Каролины, показало, что два основных ингредиента электронных сигарет, пропиленгликоль и растительный глицерин, являются токсичными для клеток.

Хотя ее состояние неизлечимо, Турчин сказала, что сейчас она посвящает себя распространению осведомленности о вреде вейпинга. "Я переживу это, потому что у меня есть важная работа", — сказала она.

Напомним, мужчина шокировал неузнаваемым видом после ряда пластических операций (фото до и после).

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