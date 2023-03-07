Как и чем подкормить виноград весной, чтобы в будущем получить хороший урожай

Весной перед цветением нужно подкармливать виноград. Делают это чаще всего сразу после того, как сошел снег. Чем подкормить виноград для хорошего урожая – читайте в материале ТСН.ua.

Второй и третий подкормки вносят уже после окончания цветения винограда и сразу с появлением первых ягод. Чтобы было удобнее, специалисты рекомендуют вносить удобрение не в сам грунт под кустами, а в специальные дренажные трубы.

Минеральная подкормка

Виноград нуждается в азоте для быстрого пробуждения после зимы и раннего плодоношения. Поэтому для кустов советуют готовить следующую смесь: 2 столовых ложки суперфосфата, 1 чайная ложка сульфата калия, 1 столовая ложка аммиачной селитры. Все эти компоненты следует тщательно перемешать. Далее распределить под кустами и полить участок.

На третий год жизни виноград уже можно подкормить следующим удобрением: 40 г суперфосфата, 40 г карбамида (мочевина), 30 г сульфата натрия на 10 литров воды. Этим раствором виноград следует поливать под корень.

Дополнительно можно провести внекорневую подкормку. Для опрыскивания готовят такой раствор: 1 г железного купороса, 15 г борной кислоты, 20 г лимонной кислоты, 40 г карбамида.

Куриный помет как удобрение

Куриный помет богат фосфором и калием, которые очень полезны для ягод винограда. Такое удобрение рекомендуется использовать для молодых кустов.

Горсть последа нужно залить 20 литрами воды. Оставить смесь на неделю, чтобы она перебродила. Далее полейте им участок с виноградом. Удобрение пометом возможно не чаще одного раза в год.

Существует еще один вариант подкормки куриным пометом: половину ведра помета закапывают под каждым виноградным кустом, а затем подливают 5 литрами воды.

Подкормка с помощью навоза

Свежий конский или коровий навоз отлично подходят для винограда. Для его приготовления нужно смешать 3 ведра воды и 1 ведро навоза, а затем оставить настаиваться на 1-2 недели. Чем теплее на улице, тем быстрее смесь созреет. Далее его нужно развести в воде в соотношении 1:5. Подливать каждый куст по отдельности (2 ведра на один куст).

Пепел как удобрение

Зола является естественным заменителем химических и минеральных удобрений. А еще он помогает отпугивать грибок. Для того чтобы подкормить виноград, нужно развести 1 кг пепла в 3 ведрах воды. Оставить раствор на 3 дня, а затем снова развести в 10 литрах воды. Виноград подливать под корень.

Органика для подкормки

В середине или конце весны уже можно использовать зелень, чтобы приготовить настой из растений для подкормки винограда. Лучше всего для этого подходит крапива или коровяк. Листья растения измельчают, заливают 10 литрами воды и оставляют на 3-5 дней. Затем поливают под корень в сухой и тёплый день.

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