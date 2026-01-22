Как и когда правильно говорить "Будь здоров" в украинском языке: объяснение языковедов

Украинский язык / © pixabay.com

В украинском языке существует немало постоянных изречений, которые мы используем чуть ли не каждый день, даже не задумываясь над их многозначностью. Одной из таких фраз является «Будь здоров!». Хотя большинство людей ассоциирует ее исключительно с пожеланием здоровья после чихания, языковеды выделяют по меньшей мере четыре сценария его использования.

Об этом пишет образовательный ресурс «Горох».

Самое распространенное значение — это устоявшаяся реакция, когда кто-то чихает.

Пример: «Будь здоров! — Спасибо!».

Следует заметить, что в правилах этикета некоторых стран, а также в современном деловом общении акцентировать внимание на физиологических процессах (в том числе чиханье) считается невежливым. Однако в обиходе эта традиция остается устойчивой.

Какие еще есть значения

В украинской литературе и в живой речи фраза «Будь здоров» (или во множестве «Будьте здоровы») часто выступает как формула вежливости при встрече или расставании. Она может полноценно заменять привычные «Добрый день», «Спокойной ночи» или «До свидания».

Пример прощания в Лесе Украинки: «Прощай же, Ономаю! Будь здорова».

Пример поздравления у Ивана Нечуя-Левицкого: «– Добрый вечер вам!.. Будьте здоровы! — сказали бродяги хозяину».

Интересно использование этого выражения с долей «i» — «и будь здоров». В таком контексте фраза приобретает совсем другую окраску. Она указывает на беспомощность, тупик ситуации или на то, что дело сделано (часто неудачно) и ничего уже нельзя изменить.

Пример: «А что, думаю себе, если не в ту дверь? Дадут по шее, и будь здоров» (Николай Тарновский).

Четвертое значение фразы используется для акцента на масштабе, качестве или размере чего-либо. В этом случае «будь здоров» выступает синонимом к восклицаниям «ого-го какой» или «неурока». Чаще употребляется в конструкциях со словами «такой», «да», «что».

Пример: «А рейсы такие, что здоров только будь!». (Степан Олейник).

Итак, вариантов выражения несколько: «Будь здоров», «Будь здоров», «Будь здоровенький», а во множественном числе — «Будьте здоровы» или «Будьте здоровеньки». Знание этих нюансов поможет обогатить речь и лучше понимать классическую литературу.

Напомним, в разных регионах Украины бытуют собственные диалектизмы, которые могут быть непонятны жителям других областей. Одним из таких слов является " калабанчик " — так в некоторых регионах называют небольшой контейнер или судочек для еды, который берут с собой на работу или учебу.

Кроме этого, украинцы используют и другие локальные названия: в частности, в Донецкой области распространены слова «тормозок» (еда на работу, особенно в шахту) и «мармид» (сосуд для обеда).