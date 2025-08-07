Как иностранцы отличают украинцев от русских по одному слову в разговоре

Украинцы / © УНИАН

В TikTok стремительно набирает просмотры видео блогера из Украины Елены, которая живет в Испании. В нем она рассказывает, как один местный фармацевт научился легко отличать украинцев от русских.

Видео можно посмотреть на странице блогера.

По его словам, украинцы — часто употребляют слово «Так» в начале предложения. Именно эта мелочь, которую большинство даже не замечает, и стала ключом к распознаванию.

«Лайфхак, которого я не ожидала вообще», — признается Елена.

Именно это короткое слово украинцы почти всегда ставят в начало предложения: «Так, дайте, пожалуйста», «Так, мне нужно …» и тому подобное.

После разговора с испанцем девушка и сама начала замечать эту языковую привычку украинцев.

В комментариях к видео — сотни подтверждений. Некоторые признаются, что только сейчас осознали эту языковую привычку. Один из пользователей даже написал: «Я ютуб блогер и снимаю ежедневные влоги. Уже замахалась при монтаже вырезать начало каждого нового кадра, потому что он всегда начинается с „Так“».

А вот некоторые обратили внимание, что такая привычка может приводить к курьезам: в Швеции, например, «Так» означает «спасибо», и местные не всегда понимают, почему украинец благодарит еще до того, как что-то попросил.

Напомним, украинский язык имеет множество уникальных слов, которые нельзя перевести дословно, потому что за ними стоит целый пласт культуры и национальной памяти нашего народа. Эксперт поделился словами, которые вызывают удивление у иностранцев.