Как избавиться от грибка и плесени: четыре комнатных растения, которые могут помочь

Некоторые комнатные растения помогают не только украсить дом, но и оградить его от плесени. Читайте в материале ТСН.ua, какие цветы посадить, чтобы в доме не было плесени и грибка.

В издании Express рассказали о четырех комнатных растениях, уменьшающих влажность в помещении, благодаря чему можно защитить дом от плесени.

Спатифиллум (Женское счастье)

Говорят, что спатифиллум притягивает женское счастье в дом. Вот поэтому в народе его так и называют. Это комнатное растение отличается очень простым уходом.

Спатифиллум имеет длинные и раскидистые листья, которыми впитывает большое количество влаги в воздух. Таким образом, этот цветок помогает предотвратить развитие в комнатах плесени и грибка.

Хлорофитум

Это комнатное растение попало в Украину из Южной Америки. Она достаточно капризна в уходе, поэтому хлорофитум легко выращивать в домашних условиях.

Хлорофитум помогает очистить воздух вокруг себя и удаляет остатки бензола и формальдегида. А еще растение поглощает большое количество влаги и предотвращает появление плесени в доме.

Тилландия

Это многолетнее быстрорастущее цветущее растение. Она отличается тем, что "питается" влажностью воздуха. Ее листья имеют такую форму, чтобы "улавливать" воду. Поэтому благодаря тиландсии в доме уменьшается влажность, что помогает избавиться от плесени.

Комнатное растение любит светлые места, одно следует избегать попадания на него прямых солнечных лучей.

Нефролепис (папоротник)

Зеленое комнатное растение ценят не только его интересный внешний вид, но и очистное действие. Ее листья поглощают летучие органические соединения (формальдегид, ксилол), которые выделяются в атмосферу мебелью, клеем, краской.

А еще этот папоротник является тропическим растением. Поэтому она отлично справляется с поглощением воды. Нефролепис лишит дом плесени, которая часто развивается во влажных помещениях.

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