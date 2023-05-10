Как избавиться от улиток народными методами: больше не будут вредить капусте

Как избавиться от улиток на грядках с капустой и защитить свой урожай?

Улитки на капусте являются настоящей проблемой огородников. Чтобы уберечь урожай, нужно заранее узнать, как правильно давать отпор этим вредителям. Если вы не хотите использовать химикаты, следует обратить внимание на народные методы борьбы со слизнями.

Как избавиться от улиток на грядках: создаем препятствия

Вокруг грядки с капустой нужно вырыть небольшую канавку, которая станет настоящим препятствием на пути вредителей к вожделенным лакомствам. А чтобы улитки так и остались в канавке и не лезли дальше, нужно ее дно присыпать пеплом или песком. Ни один пресмыкающийся не сможет перебраться из-за такого препятствия.

Оставьте приманки, чтобы улитки не ели капусту

Улитки любят сладкое, например, яблоки. Поэтому эти фрукты станут великолепной приманкой и отвадят улиток от грядок. В разгар их пира не забудьте собрать всех вредителей в пакет для дальнейшего уничтожения.

Любопытно, но достаточно мощной приманкой считается пиво. Налейте напиток в миску, оставьте на ночь, а к обеду на следующий день сможете собрать всех вредителей без особых проблем.

Как избавиться от улиток с помощью "баньки"

Улитки — это те же улитки, которые не имеют "избушки", которая защищает их от высокой температуры. Поэтому можно создать такие условия, при которых вредители будут уничтожены солнцем. Нужно просто мульчировать землю под насаждениями тонкой пленкой, под которую улитки заползут ночью в поисках спасения от дневной жары, а в обед на следующий день солнечные лучи сделают свое дело.

Народные методы борьбы со слизнями

Можно также готовить универсальные уничтожители из того, что есть под рукой:

уксус – возьмите один стакан 9% уксуса, добавьте 10 литров воды, размешайте и щедро полейте капусту и землю вокруг нее. Для овощей такая концентрация не вредна, а вот для улиток – смертельная.

– возьмите один стакан 9% уксуса, добавьте 10 литров воды, размешайте и щедро полейте капусту и землю вокруг нее. Для овощей такая концентрация не вредна, а вот для улиток – смертельная. соль от улиток Если посыпать улиток солью, она вытащит из них всю воду, поэтому они быстро погибнут.

Если посыпать улиток солью, она вытащит из них всю воду, поэтому они быстро погибнут. нашатырный спирт, мыло, уксус и пепел – эффективное средство борьбы со слизнями можно приготовить, если взять 3 литра воды, добавить 3 г нашативного спирта, 60 мл 9% уксуса, 3 столовых ложки пепла, 5 столовых ложек любого жидкого мыла. Смешайте все компоненты и обработайте урожай раствором.

Все растворы лучше вносить в вечернее время, когда немного приходит дневная жара.

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