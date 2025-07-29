Как изменить образ жизни, чтобы отсрочить деменцию: результаты масштабного исследования

Жизнь

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Здоровое питание, физическая активность и социальные связи — все это может стать эффективной профилактикой деменции даже для людей с повышенным риском.

Об этом пишет Daily mail.

Новые научные данные доказывают: изменения образа жизни могут значительно влиять на состояние мозга пожилых людей. Участники масштабного американского исследования, которые в течение двух лет соблюдали комплексную программу здоровой жизни, показали лучшие результаты в тестах на память и внимание — даже те, кто имел генетическую предрасположенность к деменции.

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Речь идет о результатах исследования, проведенного командой ученых из Медицинского центра имени Раша в Чикаго. В программе приняли участие более 600 человек от 60 лет, у которых были выявлены ранние признаки снижения когнитивных функций — предвестники деменции.

Исследование длилось два года, в течение которых часть участников придерживалась индивидуально разработанных планов с изменениями образа жизни, а другая жила привычным образом. В результате, именно первая группа продемонстрировала значительное улучшение памяти, внимания и скорости обработки информации.

В комплексный подход входило:

Сбалансированное питание, в том числе соблюдение средиземноморской диеты;

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Физическая активность — от ежедневных прогулок до упражнений на выносливость;

Тренировка мозга — выполнение задач для памяти, логики и внимания;

Социальные связи — регулярное общение с друзьями, участие в сообществах;

Контроль давления и сахара в крови, а также отказ от вредных привычек.

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Ученые отмечают, что именно сочетание этих факторов дало результат, а не отдельное изменение. И хотя когнитивные функции не улучшились кардинально, они сохранились на стабильном уровне, что в условиях старения уже является большим достижением.

Наиболее уязвимы к деменции — люди с геном APOE4, значительно повышающим риск болезни Альцгеймера. Но даже у таких пациентов эффект от здорового образа жизни был заметен. «Это очень важно, потому что раньше считалось, что генетика — приговор», — комментирует автор исследования доктора Глория Чанг.

Несмотря на то, что исследование проводилось в США, его результаты имеют универсальное значение. В Украине, по оценкам Минздрава, деменцией страдают более 250 тысяч человек, и эта цифра растет с каждым годом. Изменение образа жизни — доступный шаг, который каждый может сделать уже сегодня.

Напомним, все больше научных исследований предполагают, что болезнь Альцгеймера может быть вызвана не только старением мозга, но и бактериальной инфекцией. Это может кардинально изменить подход к ее профилактике и лечению.

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Исследовательская группа во главе с микробиологом Яном Потемпой из Университета Луисвилля выяснила, что инфекция, которая начинается в полости рта, может колонизировать мозг и стимулировать выработку бета-амилоида (Aβ) — белка, связывающегося с возникновением болезни.