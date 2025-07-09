Как измерение давления может указать на опасность преждевременной смерти: подробности

Давление

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Международная команда ученых провела масштабный метаанализ 24 исследований с участием более 54 тысяч человек из разных континентов. Результаты шокируют: значительное различие артериального давления между правой и левой рукой может указывать на повышенный риск инсульта, инфаркта или даже преждевременной смерти.

Об этом пишет «News.24»

Ученые выяснили, что даже каждый дополнительный миллиметр ртутного столба разницы в систолическом (верхнем) давлении между руками увеличивает вероятность сердечно-сосудистых осложнений на 1% в течение 10 лет. Показатель 10 мм рт. ст. уже считается верхним пределом нормы.

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Причина — возможное сужение или жесткость артерий, что нарушает нормальную циркуляцию крови. Это своеобразный тревожный сигнал, который может дать организму время на профилактику или лечение еще до роковых последствий.

Медики настоятельно рекомендуют измерять давление на обеих руках, чтобы не упустить критический симптом. Это простой, но эффективный способ избежать больших проблем с сердцем и сосудами.

Ученые обнаружили три критических этапа старения организма, когда в теле человека происходят наиболее заметные и кардинальные изменения. Исследование показало, что с возрастом постепенно снижается способность организма к восстановлению, накапливаются хронические заболевания, а также ослабевает естественная защита жизненно важных органов.

Первый переломный момент фиксируется примерно в 45 лет — это время завершения репродуктивной функции. Второй этап наступает в 60 лет, когда в организме обычно уже присутствует по меньшей мере три хронических недуга из-за замедления клеточного деления и регенерации тканей. Третья фаза — в 75 лет, когда организм теряет способность полноценно защищать даже самые стойкие к старению органы, в том числе головной мозг.

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