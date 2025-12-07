Как кофе влияет на чувствительность к боли: исследователи обнаружили связь

Новое исследование о влиянии кофеина / © Pixabay

Утренний кофе может показаться идеальным началом дня, но новое исследование показывает, что он может усугубить симптомы хронической боли.

Об этом пишет dailymail.

Исследование выявило, что употребление большого количества кофе, вероятно, приведет к усилению болевых ощущений у пожилых людей.

И наоборот, те, кто ест много жирной рыбы, могут облегчить свою боль.

«Люди, которые придерживались диеты с высоким содержанием рыбы, отметили снижение уровня боли до 44% в течение двух лет по сравнению с теми, кто снизил ее потребление», — говорят ученые.

Они утверждают, что соединения, содержащиеся в рыбе, снижают воспаление, тогда как более высокий уровень потребления кофе может сделать нервные клетки более чувствительными к боли.

«Наши выводы имеют существенные последствия для здравоохранения, в частности, в сфере борьбы с хронической болью среди пожилых людей», — говорится в отчете Университета Николая Коперника в Торуне в Польше.

Ученые наблюдали за 205 здоровыми людьми в возрасте от 60 лет в течение двух лет, измеряя уровень боли и сравнивая потребление кофе и рыбы.

Боль фиксировалась по десятибалльной шкале, где ноль означал отсутствие боли, а десять — нестерпимые страдания.

Мужчины и женщины, которые ели больше рыбы, отметили падение интенсивности боли на 4,45 балла по сравнению с теми, кто уменьшил ее количество в рационе.

Увеличение потребления кофе по сравнению с уменьшением было связано с ростом интенсивности боли на 6,56 балла.

«Связь между увеличением потребления кофе и усилением боли свидетельствует о роли кофеина в обострении болевого восприятия. Хотя низкие дозы кофеина могут усиливать обезболивание при острой боли, хроническое высокое потребление, как это, вероятно, наблюдалось у наших участников, может повышать чувствительность к боли, сенсибилизируя нейроны», — объяснили ученые.

