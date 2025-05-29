Как кошка запоминает и узнает хозяина: новое исследование

Как кошка узнает своего хозяина и различает ли чужих людей / © ТСН

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Вы когда-нибудь задумывались, может ли ваша кошка распознать вас среди других людей. Новое исследование показывает, что может, но, возможно, не так, как можно было бы ожидать.

Предыдущие исследования показали, что только 54% кошек могли распознать людей только по лицу.

Новое исследование показывает, что ваша кошка может распознать вас по запаху. Эта способность раньше не изучалась и может выявить еще один уровень глубины связи между кошкой и человеком.

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Кошек часто плохо критикуют за то, что они отстранены или безразличны к людям в своей жизни, но все больше исследований показывают обратное. Сейчас мы знаем, что коты усваивают имена, которые мы им даем, коты и их опекуны формируют собственный стиль общения, и большинство кошек выбирают социальное взаимодействие с людьми.

А теперь благодаря этому последнему исследованию мы знаем, что коты могут идентифицировать своих людей по запаху, на который они также полагаются, чтобы определить свои близкие кошачьи социальные группы. Было замечено, что коты тратили гораздо больше времени на нюхание запаха неизвестного человека, чем запаха уже известного, что свидетельствует об использовании обоняния для различения людей.

Подобные закономерности наблюдались и раньше: котята нюхали запах незнакомых самок кошек дольше, чем запах собственной матери, а взрослые кошки нюхали фекалии незнакомых кошек дольше, чем те, кто принадлежит к их социальной группе. Результаты нового исследования могут свидетельствовать о том, что мы также находимся в социальном кругу наших кошек.

Кроме того, ученые отметили, что коты трутся мордочкой об объект сразу после его обоняния, и таким образом постулируется возможная связь между объектом обоняния и последующим поведением трения (маркировка запахом) у кошек.

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Обмен запахами (например, через трение щекой к щеке) используется как способ распознавания кошек в одном социальном кругу, поддержания сплоченности группы и идентификации незнакомых кошек или других животных, которые могут представлять угрозу или которых следует избегать.

Знакомые ароматы могут успокаивать кошек, уменьшая стресс и тревогу и создавая ощущение безопасности в их среде.

Если по возвращении из отпуска вы заметите, что ваш кот отстранен и ведет себя так, будто вы совсем незнакомец — возможно, это потому, что от вас пахнет иначе, чем обычно. Попытайтесь принять душ, используя свои обычные средства гигиены, и наденьте свою обычную домашнюю одежду. Знакомые ароматы помогут вам и вашему коту поскорее вернуться к старой динамике.

И помните, если ваша кошка проводит много времени, обнюхивая кого-то другого, это не потому, что она предпочитает их. Вероятно, это потому, что ваш запах знаком и требует меньше усилий.

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Раньше мы объясняли, почему котов нельзя хватать за холку.