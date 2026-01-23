Как красиво сказать на украинском «туалет»: благозвучные синонимы и правила употребления

Украинский язык / © УНИАН

Все больше украинцев сознательно переходят на общение на родном языке, стремятся очистить его от суржика и обогатить свой лексикон. В частности, это касается слова «туалет», которое мы употребляем каждый день.

Об этом пишет «Радио ТРЭК».

Когда речь идет о санитарном помещении, наравне с привычным словом «туалет» в украинском языке совершенно уместно использовать слово «уборная». Оно звучит более литературно и благозвучно.

Следует отметить важное правило благозвучия: это слово можно употреблять параллельно с начальной буквой «у» или «в» — «уборная» и «уборная» в зависимости от предыдущего слова.

Слово «туалет» в украинском языке имеет более широкое значение, чем просто обозначение помещения.

Внешний вид: оно может применяться, когда мы говорим о наведении порядка во внешности, наряде или процессе прихорашивания (например, «утренний туалет»). Театральный контекст: интересно, что синоним «уборная» также многозначен. Кроме места общего пользования, «уборной» называют специальную комнату в театре, где актеры накладывают грим и переодеваются перед спектаклем (гримерная).

Поэтому, используя слово «уборная», вы не только избегаете тавтологии, но и демонстрируете более глубокое знание родного языка.

Напомним, в разных регионах Украины бытуют собственные диалектизмы, которые могут быть непонятны жителям других областей. Одним из таких слов является " калабанчик " — так в некоторых регионах называют небольшой контейнер или судочек для еды, который берут с собой на работу или учебу.

Кроме этого, украинцы используют и другие локальные названия: в частности, в Донецкой области распространены слова «тормозок» (еда на работу, особенно в шахту) и «мармид» (сосуд для обеда).