Как легко похудеть к новому году на 10-15 кг: попробуйте танцевальное кардио под "Василину"
На самом деле, процесс похудения может доставлять кучу удовольствия, быть легким и приятным. Главное, знать, что для этого нужно делать.
Украинский амбассадор балетного юмора Денис Онуфрийчук на своей странице в Instagram предлагает легкое похудение с удовольствием под зажигательные украинские хиты. Он рекомендует кардио-нагрузки в виде танцевальных движений под музыку. Автор программы похудения уверяет, что после 15 минут утреннего занятия каждая женщина получит не только кучу пользы для своей стройности, но и:
хорошее настроение;
заряд энергии на весь день;
чувство силы, уверенности в себе и женственности.
Денис Онуфрийчук призывает каждую представительницу прекрасного пола помнить, что она будет не просто крутить бедрами под музыку, но и создавать хорошее настроение и потрясающую фигуру и развивать невероятную уверенность в себе. Сам же процесс похудения будет проходить легко, в радости и удовольствии.
Как еще легко похудеть на 10-15 кг без изнурительных диет и тяжелых тренировок
Правило тарелки. Формируйте приемы пищи так: половина на тарелке — овощи, четверть — белок (мясо, рыба, яйца, бобовые), четверть — медленные углеводы (гречка, овсянка, булгур). Это позволяет снизить калорийность без жестких ограничений.
Утренний стакан воды. Начинайте день со стакана теплой воды с лимоном. Это запускает метаболизм, уменьшает чувство голода и помогает контролировать аппетит в течение дня.
Прогулки вместо транспорта. 20 минут ходьбы каждый день могут заменить легкое кардио. Если добавить ритмичную музыку в наушники, прогулка станет еще более приятной и поможет постепенно сжигать лишние килограммы.
Сон не менее 7 часов. Хроническое недосыпание повышает аппетит и замедляет метаболизм. Регулярный здоровый сон — это простой способ похудеть без дополнительных усилий.