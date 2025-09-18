Как легко похудеть к новому году на 10-15 кг: попробуйте танцевальное кардио под "Василину"

Как легко похудеть на 10-15 килограммов / © www.freepik.com/free-photo

Украинский амбассадор балетного юмора Денис Онуфрийчук на своей странице в Instagram предлагает легкое похудение с удовольствием под зажигательные украинские хиты. Он рекомендует кардио-нагрузки в виде танцевальных движений под музыку. Автор программы похудения уверяет, что после 15 минут утреннего занятия каждая женщина получит не только кучу пользы для своей стройности, но и:

хорошее настроение;

заряд энергии на весь день;

чувство силы, уверенности в себе и женственности.

Денис Онуфрийчук призывает каждую представительницу прекрасного пола помнить, что она будет не просто крутить бедрами под музыку, но и создавать хорошее настроение и потрясающую фигуру и развивать невероятную уверенность в себе. Сам же процесс похудения будет проходить легко, в радости и удовольствии.

