Как легко узнать, что вам изменяют — частный детектив рассказал

Как узнать, что вас изменяют / © Pexels

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Частный детектив Пол Джонс рассказал, как обычная зубная щетка может разоблачить измену партнера. Джонс работает в агентстве ARF Investigators и уже более десяти лет помогает разоблачать изменщиков.

О нем написало издание The Mirror.

В разговоре с изданием детектив поделился очень эффективной подсказкой, которую часто игнорируют партнеры, подозревающие свою вторую половинку в измене.

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Гаджет, разоблачающий изменщика

«Разоблачить изменщика тяжело. Но мелкие подсказки в, казалось бы, невинных местах могут сказать гораздо больше, чем кажется», — рассказал он.

Однажды к детективу обратилась женщина, заподозрившая мужчину в измене. Она установила приложение к электрической зубной щетке, чтобы следить за гигиеной детей. Однако приложение регистрировало чистку зубов всеми членами семьи — и именно это разоблачило измену.

«Она заметила, что ее муж чистит зубы дома в 10:48 утра каждую пятницу, хотя должен быть на работе с 9-ти», — рассказал Пол.

Как оказалось, мужчина не работал по пятницам уже три месяца, а приглашал любовницу в семейный дом, зная, что никого не будет дома.

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Цифровые устройства не лгут, говорит детектив.

«У информации из гаджетов есть время и место — она безэмоциональна. Ее трудно опровергнуть».

Также в статье упоминается еще один неожиданный инструмент для разоблачения предательства — приложения лояльности супермаркетов.

Так, частный детектив Аарон Бонд рассказал, что история покупок в таких приложениях может показать, где и когда была сделана покупка, и это сравнимо с версией партнера о его местонахождении.

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«Если ваш партнер говорит, что был с друзьями в одном районе, а приложение показывает покупку в другом — это красный флажок», — объясняет Бонд.

Даже если эти цифровые следы не доказывают предательство, они могут развенчать ложь и указать на подозрительное поведение.

Также отметим, что измена — необязательно конец, она может стать важным сигналом для просмотра и усовершенствования отношений. Итак, стоит ли расставаться после предательства? Раньше речь шла об этом.

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