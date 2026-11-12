Как манипулировать мужчинами и добиваться своего в отношениях: эксперт поделилась опытом

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Австралийская писательница и коуч Каника Батри, которой в 21 год диагностировали антисоциальное и нарциссическое расстройство личности, откровенно рассказала о своих свиданиях и браке. Она призналась, что использует психологические манипуляции, чтобы достичь желаемого в отношениях и учит этому других.

Об этом пишет LADbible .

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Как женщина использовала психологические манипуляции на свиданиях

В подкасте Каника Батри рассказала, что является бисексуалкой и при поиске партнера ходила на свидание с разными людьми — как с мужчинами, так и с женщинами. Однако была вынуждена постоянно скрывать свою подлинную сущность.

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Она подчеркнула, что не поддерживает интимные отношения вне брака или серьезных отношений, поэтому постепенно отсеивала кандидатов, пока не нашла нужного человека.

Женщина отметила, что необходимость постоянно контролировать собственное поведение рядом с партнерами требует больших усилий.

«Это отлично иметь кого-то, но я никогда не могла по-настоящему снять маску ни для одного из них. Я не могла быть совершенно собой. Это очень утомительно, когда тебе приходится постоянно носить эту маску и знать, что будут последствия, если ты этого не сделаешь», — пояснила автор.

Как манипулировать людьми — тактики и коучинг

Несмотря на сложности с искренностью в отношениях, Батри рассказала, что для привлечения внимания потенциальных партнеров использовала распространенные психологические приемы, в частности , «бомбардирование любовью».

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Она признала, что такое поведение является тревожным сигналом независимо от того, кто к нему прибегает. Также отметила, что применяет тонкие методы манипуляции в общении почти со всеми встречающими людьми.

В настоящее время Каника Батри состоит в браке, однако продолжает работать коучем из отношений. Она подтвердила, что иногда советует клиентам использовать жесткие манипулятивные стратегии, но определяет для них четкие границы.

По словам автора, любая безжалостность должна прекращаться, как только люди строят стабильные отношения, чтобы не разрушить их, ведь она ценит здоровые отношения.

В то же время, коуч считает оправданным применение таких методов в ситуациях, когда человек сталкивается с пренебрежительным отношением или нежеланием партнера брать на себя обязательства.

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«Но если кто-то относится к тебе так, будто ты ничтожен, то с моей стороны будет более чем справедливо сказать ему: „Если ты хочешь отомстить, если хочешь снова быть у власти“, то ты можешь использовать эти методы. В принципе, у меня было много женщин, спавших с парнем некоторое время и не знавших, как заставить его взять на себя обязательство. Если он считает себя лучше тебя, покажи ему другие варианты», — подытожила Батри.

Напомним, многие люди хотя бы иногда разговаривают сами с собой, комментируют собственные действия, задают себе вопросы или говорят вслух вслух. Со стороны такое поведение может казаться странным, однако психологи объясняют, что оно имеет интересные особенности.

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