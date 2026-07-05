- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 2 мин
Как млекопитающие захватили планету после динозавров: сенсационное открытие ученых
200 ископаемых зубов из Китая раскрыли неожиданную тайну эволюции млекопитающих после гибели динозавров.
Палеонтологи нашли уникальный ключ к разгадке того, как именно первые млекопитающие сумели захватить планету после масштабного вымирания динозавров 66 миллионов лет назад. Исследовав коллекцию из 200 древних зубов, ученые обнаружили странную аномалию: на первых этапах завоевания мира эволюция млекопитающих делала ставку на размер зубов, а не на ум или адаптацию.
Об этом пишет The Daily Galaxy.
Исследователи изучили окаменелости, найденные на юге Китая, все из которых датируются эпохой палеоцена; первыми 10 миллионами лет после вымирания в конце мелового периода.
Вместо того чтобы сразу эволюционировать, ранние млекопитающие, похоже, выбрали более постепенный путь. Используя 3D-модели высокого разрешения, исследователи обнаружили, что древнейшие плацентарные млекопитающие сначала развили относительно большие зубы, которые были простой формы и демонстрировали незначительные вариации.
Более специализированные признаки появились лишь позже, что позволило животным перерабатывать более широкое разнообразие пищи, поскольку они распространялись в новые экологические ниши.
Исследователи описывают эту закономерность как «увеличение силы перед укусом». Сначала млекопитающие просто быстро увеличивали массу тела и размер зубов. И только через 5 миллионов лет начался настоящий эволюционный взрыв — появилось разнообразие форм, зубы стали более острыми или изогнутыми под конкретную пищу, объясняют авторы исследования.
«Тот факт, что зубы непосредственно взаимодействуют с окружающей средой через кусание и жевание, делает их решающими для выявления потенциальных связей между их структурой и экологической нишей», — заявил соавтор исследования Цянь Ли из Китайской академии наук.
Эти выводы показывают, сколько еще неизвестного остается о древнейших стадиях эволюции млекопитающих.
Ранее ученые совершили сенсационное открытие о предках человека.