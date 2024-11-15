Как могла происходить дружеская встреча Трампа и Байдена: вирусное видео от ИИ

По сценарию искусственного интелекта, оба президента проводят день вместе в разных развлечениях.

После недавней встречи в Белом доме политических соперников Джо Байдена и Дональда Трампа в Сети появилось сгенерированное искусственным интеллектом видео со сценарием того, как два американских лидера могли бы вместе провести время при других обстоятельствах.

Это вирусное видео уже набрало 11 млн. просмотров на платформе Х.

Все начинается со сцены в Белом доме, где мрачный Байден говорит Трампу: "Эта работа не доставляет удовольствия".

После этого оба президента проводят день вместе в разных развлечениях — посещают ярмарку, чтобы полакомиться корндогами, смакуют мороженым в Dairy Queen, катаются верхом и на мотоцикле, наслаждаются бокалом вина, пешим туризмом и серфингом. Они вместе посещают казино, поют и пляшут.

Видео заканчивается кадрами с двумя президентами за столом, где Байден грустно замечает: "Возможно, однажды", выражая желание, чтобы такие дружеские отношения были настоящими.

Искусственный интеллект показал, как могла происходить дружеская встреча Трампа и Байдена

Напомним, президент США Джо Байден в среду, 13 ноября, просил своего преемника Дональда Трампа о поддержке Украины во время их разговора в Белом доме, который длился почти два часа.

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