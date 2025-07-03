Как мороженое может вызвать ночные ужасы: ученые поразили исследованием

Сон / © Pexels

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Новое исследование канадских ученых показало, что лактозная непереносимость и другие пищевые чувствительности могут ухудшать качество сна и провоцировать ночные кошмары.

Об этом пишет earth.com.

Более трети участников опроса среди студентов университета Макьюэна в Эдмонтоне признались, что страдают регулярными кошмарами. Наиболее последовательную связь ученые обнаружили между непереносимостью лактозы и плохими сновидениями.

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Исследование, проведенное командой Монреальского университета во главе с Торе Нильсеном, выявило: люди с пищевой чувствительностью чаще испытывают проблемы со сном, хуже запоминают сны и жалуются на их тревожное содержание. Особенно это касается употребления молочных продуктов, сладостей и острой пищи перед сном.

Ученые считают, что желудочно-кишечные симптомы, вызванные непереваренной лактозой, могут трансформироваться в мозговые сигналы, которые мозг «переводит» в виде тревожных снов. Результат — ночные пробуждения, беспокойство и нарушение цикла гибернации.

Хотя только 5% участников напрямую связывали продукты с содержанием своих снов, исследователи призывают обращать больше внимания на вечерний рацион. Ранний ужин, легкоусвояемые блюда и избегание рискованных ингредиентов могут помочь уменьшить ночной дискомфорт.

Если вы знаете, что определенная еда вызывает дискомфорт, лучше избегать ее перед сном. Ваши сны могут вас поблагодарить.

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Напомним, физиологические изменения в организме являются основной причиной изменений в структуре сна после 40-50 лет. Особую роль в этом играет гипоталамус — часть мозга, отвечающая за регуляцию циркадных ритмов или внутренних биологических часов.

С возрастом снижается выработка мелатонина — гормона сна, из-за чего циркадные ритмы смещаются: люди начинают ложиться спать и просыпаться раньше. Кроме того, уменьшается доля глубокого сна (стадия N3), а поверхностного становится больше, что повышает чувствительность к внешним раздражителям, таким как шум и свет. Хотя эти изменения не считаются патологией, они могут приводить к усталости, раздражительности и сонливости днем.