Как моют волосы в космосе: астронавтка NASA рассказала, как ухаживает за локонами (фото)

Астронавтка NASA Джессика Меир / © NASA

Реклама

Для астронавтов на орбите обычная мойка головы невозможна: вода не стекает вниз, а свободные капли могут представлять проблему для оборудования. Астронавтка NASA Джессика Меир, которая сейчас находится на Международной космической станции, показала свою процедуру ухода за вьющимися волосами в условиях микрогравитации.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Как астронавтка моет волосы в космосе

После тренировки Меир сначала наносит небольшое количество воды на волосы, а затем использует без смывания шампунь . Такое средство не нуждается в проточной воде, что особенно важно в условиях МКС.

Реклама

NASA использует безсмывающий шампунь для космических миссий именно потому, что обычный душ здесь невозможен. Вода и другие жидкости в микрогравитации не падают на пол как на Земле, а образуют плавающие капли, поэтому гигиенические процедуры приходится адаптировать.

Меир наносит воду и шампунь непосредственно на волосы и на кожу головы, после чего вытирает волосы. Для этого она использует не полотенце, как на Земле, а отдельную футболку, предназначенную именно для сушки.

Почему кудри в космосе ведут себя иначе

На Земле волосы Меир имеет тип кучеров 3A , но в условиях микрогравитации, по ее словам, они больше напоминают 3C — кудри становятся заметно более упругими и объемными.

Причина, которую сама астронавтка называет главным преимуществом, проста: на Земле сила тяготения тянет волосы вниз, а на орбите этого эффекта нет. Поэтому ее кудри буквально торчат вокруг головы, а волосы кажутся гуще.

Реклама

Есть и минусы. Меир рассказала, что кудри постоянно цепляются за липучки и другие элементы оборудования, когда она передвигается по станции.

Зато во время тренировок ей не нужно собирать волосы в хвост или пучок. Оно само остается приподнятым и не падает на лицо даже во время бега на беговой дорожке.

Астронавтка Джессика Меир / © NASA

Почему астронавты почти не используют средства для волос

После мытья Меир наносит немного кондиционера, но отмечает, что в космосе использует гораздо меньше средств , чем на Земле. По ее словам, продукты скорее накапливаются на волосах, поэтому чрезмерное количество ей не нужно.

Расческой или щеткой астронавтка также не пользуется. Вместо этого она расправляет кудри пальцами – так ей проще контролировать волосы и не провоцировать лишнюю пушистость.

Реклама

Ее опыт указывает, как даже обыденные бытовые процедуры зависят от условий окружающей среды. На Земле вода, шампунь, полотенце и расческа кажутся простейшими вещами, а на орбите каждая из них требует отдельного решения.

Почему в космосе нет обычного душа

На МКС нет душевой кабины с проточной водой , как в обычной квартире. NASA объясняет, что для личной гигиены астронавты используют бессмывающие средства, влажные полотенца и другие способы, позволяющие экономить воду.

Вода на космической станции является ценным ресурсом: ее нужно доставлять на орбиту или очищать и использовать повторно. Поэтому даже остатки влаги после гигиенических процедур не просто исчезают – система жизнеобеспечения собирает воду из воздуха, после чего ее очищают для повторного использования.

Несмотря на все преимущества «космической прически», Меир призналась, что больше всего ждет момента, когда сможет вернуться домой и наконец принять обычный душ с проточной водой .

Джессика Меир снова на орбите

Меир уже второй раз находится на Международной космической станции. Ее первый полет длился с сентября 2019 по апрель 2020 года, а во время той миссии она вместе с Кристиной Кох совершила первые три выхода в открытый космос, выполненные женским экипажем.

В феврале 2026 года Меир снова отправилась в МКС в составе миссии SpaceX Crew-12, а ныне является командиршей экспедиции 75. NASA отмечает, что нынешняя экспедиция будет продолжаться до весны 2027 года.

Новости партнеров

Новости партнеров