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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Время на прочтение
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Как можно опьянеть от тарелки пасты: ученые выяснили причину редкой аномалии

Редкое расстройство пищеварения вызывает внезапную интоксикацию после употребления хлеба или макарон и грозит поражением печени.

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Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Учёные рассказали, как употребление обычной пищи может вызвать алкогольное опьянение

Учёные рассказали, как употребление обычной пищи может вызвать алкогольное опьянение / © Pexels

Представьте себе ситуацию, когда симптомы алкогольного опьянения появляются после обычной тарелки пасты, хотя вы не выпили ни капли спиртного. Для людей с редким синдромом «автоброварни» такой удивительный сценарий является повседневной реальностью.

Об этом пишет издание Unilad.

Это редкое явление, также известное каксиндром кишечной ферментации, возникает, когда микроорганизмы в пищеварительной системе преобразуют углеводы в этанол, который попадает в кровь и может вызвать интоксикацию. Специалист по микробиому Савита Шривастава описывает это как состояние, при котором пищеварительная система фактически превращается во внутреннюю пивоварню.

«Синдром домашней пивоварни — это редкое медицинское состояние, при котором ваш желудочно-кишечный тракт буквально функционирует как внутренняя пивоварня», — пояснила она.

Несмотря на то, что такое описание звучит довольно странно, последствия этого расстройства могут быть чрезвычайно опасными. Это не только потеря координации или спутанность сознания, но и риск серьезного поражения печени, а также потенциальные проблемы с законом.

Как возникает синдром «автопивоварни»

По словам гастроэнтеролога Эдмундо А. Родригеса-Фриаса, синдром самоброжения — это редкое заболевание, при котором микрофлора кишечника преобразует потребляемые углеводы в спирт, вызывая опьянение без употребления алкоголя.

Специалист по микробиому Савита Шривастава отмечает, что к этому приводит тяжелый дисбактериоз, вызванный приемом антибиотиков, сахарным диабетом или хроническими заболеваниями пищеварительной системы. В таком состоянии обычная порция макарон или ломтик хлеба провоцирует внутреннюю ферментацию.

При этом исследование 2026 года, опубликованное в журнале «Nature Microbiology», доказало, что ключевую роль в этом процессе играют не только дрожжи, но и бактерии Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae.

Каковы симптомы и как лечить редкое заболевание

Такое состояние вызывает внезапную интоксикацию, нарушение речи и координации, а также тяжелое похмелье после обычной углеводной пищи. По словам врачей, систематическое внутреннее выработка спирта грозит поражением печени и создает серьезные юридические проблемы, ведь это расстройство редко признают официальным оправданием при проверках патрульными на дороге.

Этот синдром диагностируют с помощью тестов с глюкозной нагрузкой под наблюдением врачей. Лечение предусматривает строгую диету, противомикробную терапию, пробиотики, а в исключительных случаях — экспериментальную трансплантацию микробиоты.

Впрочем, специалисты предупреждают о риске рецидивов и отмечают, что главным препятствием для пациентов по-прежнему является недостаточная осведомленность общества и врачей об этом заболевании.

Ранее ТСН.ua рассказывал об чрезвычайно редком заболевании, из-за которого пальцы и кисти человека могут вырасти до аномальных размеров.

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