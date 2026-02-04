Как мужчина отпраздновал самый продолжительный день рождения, устроив грандиозную вечеринку — фото

Реклама

День рождения – событие, которое случается с нами каждый год, независимо от того, нравится нам стареть или нет. Один мужчина праздновал свой день рождения так долго, что не только стал на год старше, но и вошел в Книгу рекордов Гиннеса.

Как говорится на официальном сайте, 3 февраля исполнилась годовщина самого длинного дня рождения, когда один мужчина путешествовал по миру, чтобы продлить свой праздник в течение 48 часов.

3 февраля в 2018 году Пол Морган (США) решил, что хочет провести свое 28-летие, попытавшись побить мировой рекорд, и время для этого должно быть идеальным.

Реклама

Пол путешествовал по Новой Зеландии в течение месяца и решил, что на пути в Гавайи он попытается продлить свой особый день как можно дольше. Он спланировал все до мелочей, воспользовавшись разными рейсами, чтобы перейти в разные часовые пояса и продлить свой день рождения.

Мечтая однажды попасть в книгу рекордов, Пол провел много исследований перед тем, как попытаться совершить свой подвиг, и узнал больше о предыдущем рекордсмене. Свен Хагемайер (Германия) совершил подобное путешествие в 2014 году, во время которого он путешествовал по трем странам, продлив свой день рождения на 46 часов.

Пол рассказал, что «половина друзей, которым он рассказал о своем плане, считали его совершенно сумасшедшим, а другая половина – очень глупым, но он не дал этому себя остановить». Итак, после обсуждения плана с друзьями, завершения исследований и психологической подготовки оставалось только приобрести билеты и упаковать чемоданы.

Пол Морган в Самоа / © Guinness World Records

Путешествие Пола началось в Апиа, Самоа, а первой остановкой был Окленд, Новая Зеландия. Следующей частью путешествия был перелет в Лос-Анджелес, США, где он пересек международную линию смены дат, а последней остановкой был Лихуэ, Гавайи, США, где закончились его 48 часов дня рождения.

Реклама

Празднование в Апии / © Guinness World Records

Было очевидно, что для успеха этой невероятной поездки не могло быть места для ошибок, и Пол был очень близок к провалу.

Он поделился: «Ближе всего к провалу я был во время полета из Окленда, Новая Зеландия, в Лос-Анджелес, США. Во время этого рейса было чрезвычайно важно пересечь международную линию изменения дат (линию между часовыми поясами +12 UTC и -11 UTC) в течение часа, когда эти два часовых пояса находились в одном и том же дне. Мой рейс пересек линию изменения даты в 11:01:05 UTC (00:01:05 в -11 UTC и 23:01:05 в +12 UTC 3 февраля), едва успев за минуту и пять секунд. Если бы мой 12,5-часовой полет пересек эту линию на минуту и 30 секунд раньше, я бы вернулся в предыдущий день и потерял все время, которое накопилось к этому моменту».

Но после всех забот и раздумий о том, что могло бы произойти, он все рассчитал в совершенстве и вошел в историю Книги рекордов Гиннеса. После почти десяти лет пребывания рекордсменом до сих пор никому не удалось побить рекорд Пола.

Празднование в Окленде / © Guinness World Records

Увлекаясь путешествиями, Пол посетил несколько удивительных мест, среди которых Доминиканская Республика, Мексика и Фиджи, и это лишь некоторые из них.

Реклама

«У меня всегда была глубокая страсть к преодолению границ, исследованию неизвестного и решению проблем. Жизнь — это либо смелое происшествие, либо ничто, поэтому, когда доходит до выбора пути, я всегда выбираю тот, по которому реже ходят», - отметил рекордсмен.

Пол на Гавайях / © Guinness World Records

Напомним, эко-активистка три дня подряд обнимала дерево, чтобы передать мощное послание.