- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 388
- Время на прочтение
- 3 мин
Как мужчина отпраздновал самый продолжительный день рождения, устроив грандиозную вечеринку — фото
День рождения американца длился 48 часов.
День рождения – событие, которое случается с нами каждый год, независимо от того, нравится нам стареть или нет. Один мужчина праздновал свой день рождения так долго, что не только стал на год старше, но и вошел в Книгу рекордов Гиннеса.
Как говорится на официальном сайте, 3 февраля исполнилась годовщина самого длинного дня рождения, когда один мужчина путешествовал по миру, чтобы продлить свой праздник в течение 48 часов.
3 февраля в 2018 году Пол Морган (США) решил, что хочет провести свое 28-летие, попытавшись побить мировой рекорд, и время для этого должно быть идеальным.
Пол путешествовал по Новой Зеландии в течение месяца и решил, что на пути в Гавайи он попытается продлить свой особый день как можно дольше. Он спланировал все до мелочей, воспользовавшись разными рейсами, чтобы перейти в разные часовые пояса и продлить свой день рождения.
Мечтая однажды попасть в книгу рекордов, Пол провел много исследований перед тем, как попытаться совершить свой подвиг, и узнал больше о предыдущем рекордсмене. Свен Хагемайер (Германия) совершил подобное путешествие в 2014 году, во время которого он путешествовал по трем странам, продлив свой день рождения на 46 часов.
Пол рассказал, что «половина друзей, которым он рассказал о своем плане, считали его совершенно сумасшедшим, а другая половина – очень глупым, но он не дал этому себя остановить». Итак, после обсуждения плана с друзьями, завершения исследований и психологической подготовки оставалось только приобрести билеты и упаковать чемоданы.
Путешествие Пола началось в Апиа, Самоа, а первой остановкой был Окленд, Новая Зеландия. Следующей частью путешествия был перелет в Лос-Анджелес, США, где он пересек международную линию смены дат, а последней остановкой был Лихуэ, Гавайи, США, где закончились его 48 часов дня рождения.
Было очевидно, что для успеха этой невероятной поездки не могло быть места для ошибок, и Пол был очень близок к провалу.
Он поделился: «Ближе всего к провалу я был во время полета из Окленда, Новая Зеландия, в Лос-Анджелес, США. Во время этого рейса было чрезвычайно важно пересечь международную линию изменения дат (линию между часовыми поясами +12 UTC и -11 UTC) в течение часа, когда эти два часовых пояса находились в одном и том же дне. Мой рейс пересек линию изменения даты в 11:01:05 UTC (00:01:05 в -11 UTC и 23:01:05 в +12 UTC 3 февраля), едва успев за минуту и пять секунд. Если бы мой 12,5-часовой полет пересек эту линию на минуту и 30 секунд раньше, я бы вернулся в предыдущий день и потерял все время, которое накопилось к этому моменту».
Но после всех забот и раздумий о том, что могло бы произойти, он все рассчитал в совершенстве и вошел в историю Книги рекордов Гиннеса. После почти десяти лет пребывания рекордсменом до сих пор никому не удалось побить рекорд Пола.
Увлекаясь путешествиями, Пол посетил несколько удивительных мест, среди которых Доминиканская Республика, Мексика и Фиджи, и это лишь некоторые из них.
«У меня всегда была глубокая страсть к преодолению границ, исследованию неизвестного и решению проблем. Жизнь — это либо смелое происшествие, либо ничто, поэтому, когда доходит до выбора пути, я всегда выбираю тот, по которому реже ходят», - отметил рекордсмен.
Напомним, эко-активистка три дня подряд обнимала дерево, чтобы передать мощное послание.