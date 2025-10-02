Как на самом деле готовят соевый соус: блогер раскрыла секреты производства (видео)

Соевый соус / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Соевый соус стал неотъемлемой частью меню для ценителей азиатской кухни. В то же время далеко не все знают, какие этапы проходит этот продукт, прежде чем оказаться в бутылках на полках магазинов.

Украинский блогер Елена Мазур рассказала об этом в своем ролике в TikTok, который уже набрал более 108 тысяч просмотров.

Основой рецептуры является смесь соевых бобов, пшеницы, соли и воды. Впоследствии эту густую пасту помещают в специальные рамки, где происходит длительный процесс ферментации — от нескольких недель до нескольких месяцев.

Реклама

Именно благодаря ферментации и наличию плесени соус получает характерную плотность и вкус. После этого готовый продукт отжимают с помощью прессов, пастеризуют и разливают в тару. В конце процесса происходит фасовка и маркировка.

В комментариях пользователи из Украины активно делятся впечатлениями. Некоторые отмечают, что теперь поняли, почему соевый соус имеет такую высокую стоимость. Другие сравнивают вкус настоящего японского продукта с тем, что обычно продают в магазинах или подают в суши-барах, отмечая ощутимую разницу.

Напомним, крабовые палочки могут навсегда исчезнуть из рациона многих потребителей. Видеоролик, который раскрыл подробный процесс их производства, вызвал волну возмущения в Сети, а многие гурманы назвали увиденное «отвратительным» и заявили, что это «навсегда отбило у них желание» есть это блюдо.