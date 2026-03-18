Как на самом деле обращаются с багажом в аэропортах: «слитое» видео возмутило Сеть

Работники аэропорта небрежно забрасывают чемоданы на багажную ленту. Фото: Tiktok

В соцсетях набирает популярность видео из аэропорта Чикаго, где работники багажной службы грубо обращаются с чемоданами. Кадры вызвали волну возмущения и дискуссий среди пользователей.

Соответствующее видео опубликовал пользователь @paranoidlag в соцсети TikTok.

На видео зафиксирована работа багажной службы в международном аэропорту О’Хара в Чикаго (США). На кадрах видно, как чемоданы движутся по технической зоне аэропорта, а работники с расстояния бросают их на конвейерную ленту. Во время падения багаж сильно ударяется о металлическую поверхность и переворачивается.

Видео быстро стало вирусным и собрало более 2,7 миллиона просмотров. Многие пользователи соцсетей резко раскритиковали такое отношение к вещам пассажиров, назвав его неприемлемым.

В комментариях люди отмечают, что багаж и его содержимое часто имеют высокую стоимость, а подобное обращение может приводить к повреждениям. Некоторые также предположили, что такие процессы стоит автоматизировать.

«В этом нет ничего смешного. Багаж стоит дорого, как и его содержимое», — возмутился один из комментаторов.

В то же время авиакомпании обычно предусматривают компенсацию за испорченный багаж, однако размер выплат ограничен, а условия договоров перевозки могут содержать исключения.

Працівники аеропорту недбало закидають валізи на багажну стрічку. Відео: Tiktok

