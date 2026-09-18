Как на украинском языке красиво назвать "Віру", "Надію" та "Любов": благозвучные формы имен

Как на украинском красиво назвать Віру, Надію та Любов

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«Віра», «Надія» та «Любов» — хорошо знакомые украинцам женские имена. Однако не все знают, сколько красивых и ласковых форм они имеют. Некоторые из них сегодня можно услышать редко, хотя они зафиксированы в украинских словарях. Рассказываем, как можно нежно называть «Віру», «Надію» та «Любов» и как правильно обращаться к владелицам этих имен.

Как ласково назвать «Віру»

В словаре-справочнике Ларисы Скрыпник и Нины Дзятковской «Власні імена людей» для имени «Віра» зафиксированы следующие разговорные и ласкательные формы: «Віронька, Вірочка, Віруня, Вірунька, Віруся, Віруська, Вірка, Вірця».

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Ласково «Віру» можно называть «Вірочкою», «Віронькою», «Вірунею» или «Вірусею».

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Как ласково назвать «Надію»

В том же словаре для имени «Надія» приведены различные разговорные и ласкательные формы: «Надієнка, Надієчка, Надінька, Надійка, Надійська, Надійця, Надісечка, Надісенька, Надіюся, Надюшенька, Надя, Надька».

Среди ласковых вариантов можно использовать «Надієчка», «Надійка», «Надісенька» или «Надіюся».

Как ласково назвать «Любов»

Особенно много вариантов имеет имя «Любов». Словарь Скрыпник-Дзятковской фиксирует такие формы:

«Люба, Любонька, Любочка, Любина, Любинка, Любинонька, Любиночка, Любка, Любця, Любуня, Любуненька, Любунечка, Любуся, Любусенька, Любусечка».

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Так что привычное «Люба» — вполне украинская форма. Для ласкового обращения также можно использовать «Любонька», «Любочка», «Любуня» или «Любуся».

Как правильно обращаться

При непосредственном обращении к человеку в украинском языке используется звательный падеж.

Поэтому правильно: «Віро!», «Надіє!», «Любове!»

Особенно необычно для некоторых может звучать форма «Любове», однако именно она соответствует нормам украинского склонения.

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