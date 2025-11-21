Как на украинском сказать "капюшон": языковед назвал правильные варианты

Пол / © Pexels

Многие украинцы активно используют слова иноязычного происхождения на обозначение элементов гардероба. В частности, и слово «капюшон», являющееся частью верхней одежды для защиты головы.

Однако, как отмечает популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер, это слово имеет французские корни.

К счастью, в украинском языке есть немало интересных, удельных и благозвучных ответчиков.

Словарь украинского языка представляет следующие основные синонимы к слову «капюшон»:

Пол

Капюшон

Следует отметить, что хотя «пол» является благозвучным украинским словом, «каптур» имеет тюркское происхождение. Примеры их употребления можно найти даже в классической украинской литературе:

«Надень ты, Петр, свой жупан, А на жупан с пологом свитину» или «Дядя Яким был в длинном черном кобеняке с капюшоном, натянутым на голову».

Популяризатор языка также предлагает запомнить редкие, но очень интересные диалектизмы, которые могут заменить слово «капюшон»:

затула

коба

кобка

Эти необычные слова способны значительно обогатить словарный запас и подчеркнуть красоту украинского языка.

Напомним, в Украине растет интерес к чистому украинскому языку, однако в повседневной речи до сих пор распространены суржиковые варианты.

Лингвисты напоминают, что правильно говорить пирожное вместо «пирожное», конфеты вместо «конфеты», мороженое вместо «мороженое», леденец вместо «леденец» и хлопья вместо «мальчика». Специалисты подчеркивают: грамотный язык является важной частью украинской самоидентичности.