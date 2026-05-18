Как на украинском заменить слово "совесть": правильные и красивые соответствия
В повседневной речи иногда встречается слово «совість», однако оно не относится к нормативной украинской лексике и является заимствованием из русского языка.
Когда речь идет о внутреннем нравственном ощущении человека — способности оценивать собственные поступки, осознавать ответственность перед собой, другими людьми и обществом — в украинском языке используется правильный и стилистически естественный аналог «сумління». Это слово закреплено в литературной норме и активно употребляется в официальных текстах, публицистике и ежедневной речи.
Украинский аналог слова «совесть»
Единственным нормативным соответствием в современном украинском языке является слово «сумління». Оно точно передает значение внутреннего морального контроля и соответствует нормам украинского словоупотребления.
Фразеологизмы со словом «сумління»
В языке закрепилось немало постоянных выражений, в которых используется это понятие:
заговорило сумління;
залишити на сумлінні;
діяти всупереч сумлінню;
зі спокійним сумлінням.
Эти выражения широко используются в украинском языке и помогают передать моральную оценку поступков человека.
FAQ
Как на украинском правильно сказать «совесть»?
Нормативным украинским соответствием слова «совесть» является «сумління». Именно его следует использовать в литературном и разговорном языке.
Можно ли использовать слово «совість» в украинском языке?
В современной украинской литературной норме рекомендуется избегать слова «совість» как заимствования и заменять его «сумління», которое является исконно украинским соответствием.