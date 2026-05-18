Как на украинском заменить слово "совесть": правильные и красивые соответствия

Когда речь идет о внутреннем нравственном ощущении человека — способности оценивать собственные поступки, осознавать ответственность перед собой, другими людьми и обществом — в украинском языке используется правильный и стилистически естественный аналог «сумління». Это слово закреплено в литературной норме и активно употребляется в официальных текстах, публицистике и ежедневной речи.

Украинский аналог слова «совесть»

Единственным нормативным соответствием в современном украинском языке является слово «сумління». Оно точно передает значение внутреннего морального контроля и соответствует нормам украинского словоупотребления.

Фразеологизмы со словом «сумління»

В языке закрепилось немало постоянных выражений, в которых используется это понятие:

заговорило сумління;

залишити на сумлінні;

діяти всупереч сумлінню;

зі спокійним сумлінням.

Эти выражения широко используются в украинском языке и помогают передать моральную оценку поступков человека.

FAQ

Как на украинском правильно сказать «совесть»?

Нормативным украинским соответствием слова «совесть» является «сумління». Именно его следует использовать в литературном и разговорном языке.

Можно ли использовать слово «совість» в украинском языке?

В современной украинской литературной норме рекомендуется избегать слова «совість» как заимствования и заменять его «сумління», которое является исконно украинским соответствием.

