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Как наш ритм сна влияет на здоровье: от диабета до депрессии
Нерегулярный режим сна может быть более опасным, чем короткий отдых. Ученые связали его с сотнями заболеваний.
Наше представление о здоровом сне может быть слишком упрощенным. Если раньше основное внимание уделялось только продолжительности сна, то новое масштабное исследование с участием более 88 тысяч человек из Биобанка Великобритании показало: наибольшую угрозу составляет не недостаток часов, а именно нерегулярный ритм сна.
Об этом пишет Science Alert.
По словам ученых из Пекинского университета и Военно-медицинского университета Китая, у людей с наиболее нерегулярными циклами сна риск развития болезни Паркинсона увеличивался в 2,8 раза, а диабета 2 типа — в 1,6 раза. Кроме того, плохой ритм сна коррелировал с гипертонией, депрессией, циррозом печени, дыхательной недостаточностью и хроническими болезнями легких.
Исследование охватывало шесть характеристик сна: продолжительность, время начала, ритм, эффективность, объем и частоту ночных пробуждений. Наиболее тесно с болезнями был связан именно ритм — то есть стабильность времени засыпания и пробуждения.
Более того, засыпание после 00:30 увеличивает риск цирроза печени в 2,6 раза, а низкая эффективность сна почти вдвое повышает вероятность дыхательной недостаточности. И это при том, что часть людей считает себя «долгоспящими», хотя на самом деле спит менее 6 часов.
Ученые отмечают: только опросы не дают объективную картину, поэтому их объединили с данными носимых устройств для отслеживания сна. Это позволило точно определить, каким образом режим сна влияет на развитие болезней.
Авторы исследования призывают переосмыслить критерии «здорового сна». Теперь его регулярность — ключ к профилактике десятков опасных заболеваний.
Напомним, ранее мы писали, что многие связывают бессонницу с чрезмерным употреблением кофе или стрессом. Однако новое научное исследование предполагает, что причиной нарушения сна могут быть и окружающие нас обычные пластиковые вещи.
Ученые выдвинули гипотезу, что определенные химические соединения, присутствующие в пластике, способны влиять на цикл сна и пробуждение человека подобно кофеину.