Как назвать "судочек" на украинском: подборка забытых и остроумных слов

Украинский язык имеет немало уникальных соответствий заимствованному слову «ланч-бокс», которые могут разнообразить ежедневное общение.

Украинский язык

Украинский язык / © УНИАН

В каждом регионе Украины существуют свои особые слова, часто непонятные жителям других областей. Одним из таких интересных диалектизмов является слово «калабанчик», которое все чаще обсуждают пользователи в сети.

Об этом пишет «Телеграф».

Согласно обсуждениям знатоков языка, в некоторых регионах Украины «калабанчиком» называют небольшой контейнер или судочек для еды, который берут с собой на работу или учебу. Это слово придает разговору колорита и является отличным примером народного словотворчества.

В то же время, украинцы вспоминают и другие региональные названия для посуды с едой. Например, в Донецкой области и в шахтерских регионах очень распространены слова:

  • Тормозок — еда, которую берут на работу (чаще всего в шахту);

  • Мармид — сосуд для обеда.

Чем заменить «ланч-бокс»

Вместо того чтобы использовать англицизм «ланч-бокс» или привычное слово «судочек», языковеды предлагают обратить внимание на удельные украинские варианты и диалектизмы.

Вот перечень слов, которыми можно назвать контейнер для еды:

  • лоточек;

  • бутербродник;

  • погребец;

  • столовой;

  • мерендя;

  • диванчик;

  • ободница;

  • Вкусница.

Следует заметить, что слово «калабанчик» относится к диалектизмам, поэтому его чаще можно услышать в непринужденном бытовом общении, чем в литературном языке. Однако употребление таких слов помогает сохранить языковое разнообразие и нередко удивляет собеседников.

Напомним, слово «капюшон», которое часто используют украинцы для обозначения части верхней одежды, имеет французское происхождение. В то же время, в украинском языке существуют удельные и благозвучные соответствия, в частности «пол» и «каптур», зафиксированные в Словаре украинского языка и употребляемые еще в классической литературе.

Кроме этого, языковеды обращают внимание на малоупотребительные диалектизмы — затула, коба и кобка, которые также могут служить альтернативами иноязычному слову и обогащать украинский словарный запас.

