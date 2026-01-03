Как назвать "судочек" на украинском: подборка забытых и остроумных слов

Украинский язык / © УНИАН

В каждом регионе Украины существуют свои особые слова, часто непонятные жителям других областей. Одним из таких интересных диалектизмов является слово «калабанчик», которое все чаще обсуждают пользователи в сети.

Об этом пишет «Телеграф».

Согласно обсуждениям знатоков языка, в некоторых регионах Украины «калабанчиком» называют небольшой контейнер или судочек для еды, который берут с собой на работу или учебу. Это слово придает разговору колорита и является отличным примером народного словотворчества.

В то же время, украинцы вспоминают и другие региональные названия для посуды с едой. Например, в Донецкой области и в шахтерских регионах очень распространены слова:

Тормозок — еда, которую берут на работу (чаще всего в шахту);

Мармид — сосуд для обеда.

Чем заменить «ланч-бокс»

Вместо того чтобы использовать англицизм «ланч-бокс» или привычное слово «судочек», языковеды предлагают обратить внимание на удельные украинские варианты и диалектизмы.

Вот перечень слов, которыми можно назвать контейнер для еды:

лоточек;

бутербродник;

погребец;

столовой;

мерендя;

диванчик;

ободница;

Вкусница.

Следует заметить, что слово «калабанчик» относится к диалектизмам, поэтому его чаще можно услышать в непринужденном бытовом общении, чем в литературном языке. Однако употребление таких слов помогает сохранить языковое разнообразие и нередко удивляет собеседников.

Напомним, слово «капюшон», которое часто используют украинцы для обозначения части верхней одежды, имеет французское происхождение. В то же время, в украинском языке существуют удельные и благозвучные соответствия, в частности «пол» и «каптур», зафиксированные в Словаре украинского языка и употребляемые еще в классической литературе.

Кроме этого, языковеды обращают внимание на малоупотребительные диалектизмы — затула, коба и кобка, которые также могут служить альтернативами иноязычному слову и обогащать украинский словарный запас.